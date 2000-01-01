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Top token Hệ sinh thái Fantom theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Fantom. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00065
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,133.98
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.213
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.91
+0.71%
+0.79%
-1.33%
$ 1.41B
$ 1.15K
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9967
0.00%
+0.05%
+0.01%
$ 492.83M
$ 8.18K
6
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7405
-0.01%
-0.83%
+1.49%
$ 475.95M
$ 89.49K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2392
+0.25%
+6.31%
+16.61%
$ 365.23M
$ 3.05M
8
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,908.52
-0.11%
-0.00%
+2.65%
$ 118.50M
$ 168.76K
9
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1344
-0.66%
+2.12%
+11.86%
$ 89.16M
$ 485.99K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,201.56
-0.84%
-0.01%
+1.50%
$ 81.66M
$ 389.26
11
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,068.9
+0.48%
-0.10%
-2.96%
$ 73.88M
$ 30.29
12
SNX
SNX
SNX
$ 0.2114
-0.05%
-0.42%
-2.27%
$ 72.69M
$ 513.51K
13
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996012
-0.01%
0.00%
-0.07%
$ 49.61M
$ 233.13K
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1707
+0.29%
+3.15%
+9.37%
$ 48.88M
$ 403.08K
15
$ 0.03731
+0.19%
+0.11%
+1.72%
$ 44.18M
$ 10.21K
16
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003648
+0.55%
+1.34%
+6.44%
$ 36.37M
$ 15.32M
17
Band
Band
BAND
$ 0.175628
+0.96%
+0.05%
+12.77%
$ 31.65M
$ 2.25M
18
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02187
+0.14%
0.00%
-1.97%
$ 28.56M
$ 3.23M
19
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005086
+0.57%
+0.28%
+1.66%
$ 28.43M
$ 13.71M
20
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.32
+0.09%
+3.99%
+17.97%
$ 28.26M
$ 233.02K
21
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00547406
+0.19%
+0.01%
-2.51%
$ 27.19M
$ 529.80K
22
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10571
-3.01%
+0.94%
+25.15%
$ 23.61M
$ 2.10M
23
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1063
+1.33%
+2.50%
+2.41%
$ 22.27M
$ 550.40K
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.0117
+0.17%
-0.68%
+0.86%
$ 22.08M
$ 5.10M
25
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.077684
+0.23%
+0.01%
+6.42%
$ 20.05M
$ 3.17M
26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,367.24
0.00%
--
+4.41%
$ 16.35M
$ 23.47
27
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01430716
0.00%
-0.00%
+4.65%
$ 15.42M
$ 3.29K
28
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00008106
+0.67%
+1.57%
+2.70%
$ 13.89M
$ 673.30M
29
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,911.28
+0.17%
-0.00%
+2.38%
$ 12.26M
--
30
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.946567
0.00%
0.00%
-0.64%
$ 9.78M
$ 22.93K
31
Stader
Stader
SD
$ 0.1086
-0.18%
-1.36%
+3.32%
$ 7.71M
$ 503.62K
32
Badger
Badger
BADGER
$ 0.341077
-0.03%
-0.00%
-2.40%
$ 7.16M
$ 942.70K
33
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.514686
+0.10%
+0.00%
+2.07%
$ 6.78M
$ 2.65
34
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01158483
+0.11%
0.00%
+5.66%
$ 4.34M
$ 17.25K
35
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.01951
0.00%
-0.61%
-0.20%
$ 3.94M
$ 1.02M
36
Parallel
Parallel
PAR
$ 1.23
0.00%
--
0.00%
$ 2.75M
$ 28.42
37
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0.993242
+0.06%
-0.00%
+0.05%
$ 2.18M
$ 178.53
38
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00422892
0.00%
--
+5.27%
$ 2.06M
$ 29.73
39
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02641655
+0.14%
-0.04%
-7.56%
$ 1.79M
$ 14.00K
40
Atari
Atari
ATRI
$ 0.00017774
0.00%
--
-0.69%
$ 1.34M
$ 1.18
41
Cream
Cream
CREAM
$ 0.43606
0.00%
--
+5.16%
$ 1.28M
$ 20.06
42
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.103497
+0.24%
+0.02%
+0.22%
$ 1.12M
$ 82.02
43
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054624
0.00%
--
-2.99%
$ 1.12M
$ 19.22
44
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.093667
0.00%
--
+2.12%
$ 936.67K
$ 17.12
45
EverRise
EverRise
RISE
$ 1.274E-5
-0.23%
+0.40%
+4.94%
$ 912.34K
--
46
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.0003523
+0.80%
-0.02%
-0.09%
$ 655.12K
$ 403.48
47
BeethovenX sFTMX
BeethovenX sFTMX
SFTMX
$ 0.0291708
0.00%
-0.00%
-22.64%
$ 578.24K
$ 1.56
48
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014966
+0.08%
+0.10%
+11.88%
$ 560.74K
$ 2.15M
49
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0.00756979
0.00%
--
-0.02%
$ 512.48K
$ 1.25
50
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01148529
+0.04%
+0.01%
+1.88%
$ 410.22K
$ 752.87

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Fantom là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Fantom đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 83 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $91.53B.
Token Hệ sinh thái Fantom nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Fantom được theo dõi trên MEXC, LIF3 đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.71% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Fantom trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 83 token Hệ sinh thái Fantom, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Fantom phổ biến bao gồm USDC, WBTC, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Fantom là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Fantom là khoảng $91.53B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Fantom, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.