Thông tin giá theo USD của Band (BAND)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.510236 $ 0.510236 $ 0.510236 Thấp nhất 24H $ 0.541253 $ 0.541253 $ 0.541253 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.510236$ 0.510236 $ 0.510236 Cao nhất 24H $ 0.541253$ 0.541253 $ 0.541253 ATH $ 22.83$ 22.83 $ 22.83 Giá thấp nhất $ 0.203625$ 0.203625 $ 0.203625 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -1.87% Biến động giá (7 ngày) -4.99% Biến động giá (7 ngày) -4.99%

Giá thời gian thực của Band (BAND) là $0.524193. Trong 24 giờ qua, BAND được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.510236 và cao nhất là $ 0.541253, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BAND là $ 22.83, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.203625.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAND đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -1.87% trong 24 giờ và -4.99% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Band (BAND)

Vốn hóa thị trường $ 87.47M$ 87.47M $ 87.47M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 87.62M$ 87.62M $ 87.62M Nguồn cung lưu thông 166.90M 166.90M 166.90M Tổng cung 167,190,558.942308 167,190,558.942308 167,190,558.942308

Vốn hoá thị trường hiện tại của Band là $ 87.47M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BAND là 166.90M, với tổng nguồn cung là 167190558.942308. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 87.62M.