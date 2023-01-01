Chỉ cần bạn là người dùng đã đăng ký của MEXC và có tài sản thế chấp trong tài khoản Spot, bạn có thể thực hiện vay.
Hệ thống tính lãi hàng ngày và tính lãi dựa trên thời hạn thực tế của khoản vay, với thời gian dưới 1 ngày được tính là 1 ngày. Lưu ý: Lãi suất được tính dựa trên lãi suất hiển thị tại thời điểm vay. Công thức: Tiền lãi = Số tiền vay × Lãi suất hàng ngày.
Không hỗ trợ hoàn trả một phần. Đối với tài sản được hoàn trả trước hạn, vui lòng tham khảo quy tắc cụ thể để biết chi tiết.
Tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) là tỷ lệ giữa giá trị tài sản còn lại và giá trị tài sản thế chấp. Công thức tính cụ thể như sau:
LTV = Số dư nợ và lãi phải trả / Giá trị tài sản thế chấp
Số dư nợ và lãi phải trả = (Số dư nợ còn lại + Số lãi phải trả + Số lãi quá hạn)