Thủ tục vay
Gửi yêu cầu vay
Đã nhận khoản vay
Trả nợ với lãi suất
Hoàn trả tài sản thế chấp
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Q1. Các yêu cầu đối với MEXC Loans là gì?

Chỉ cần bạn là người dùng đã đăng ký của MEXC và có tài sản thế chấp trong tài khoản Spot, bạn có thể thực hiện vay.

Q2. Lãi suất được tính như thế nào?

Hệ thống tính lãi hàng ngày và tính lãi dựa trên thời hạn thực tế của khoản vay, với thời gian dưới 1 ngày được tính là 1 ngày. Lưu ý: Lãi suất được tính dựa trên lãi suất hiển thị tại thời điểm vay. Công thức: Tiền lãi = Số tiền vay × Lãi suất hàng ngày.

Q3. Có thể trả nợ trước hạn toàn bộ hoặc một phần?

Không hỗ trợ hoàn trả một phần. Đối với tài sản được hoàn trả trước hạn, vui lòng tham khảo quy tắc cụ thể để biết chi tiết.

Q4. Tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) là gì?

Tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) là tỷ lệ giữa giá trị tài sản còn lại và giá trị tài sản thế chấp. Công thức tính cụ thể như sau:
LTV = Số dư nợ và lãi phải trả / Giá trị tài sản thế chấp
Số dư nợ và lãi phải trả = (Số dư nợ còn lại + Số lãi phải trả + Số lãi quá hạn)