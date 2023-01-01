Tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) là tỷ lệ giữa giá trị tài sản còn lại và giá trị tài sản thế chấp. Công thức tính cụ thể như sau:

LTV = Số dư nợ và lãi phải trả / Giá trị tài sản thế chấp

Số dư nợ và lãi phải trả = (Số dư nợ còn lại + Số lãi phải trả + Số lãi quá hạn)