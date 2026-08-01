Giá Hegic hôm nay

Giá Hegic (HEGIC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01430716, biến động 1.84% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HEGIC sang USD là $ 0.01430716 mỗi HEGIC.

Hegic hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,418,604, với nguồn cung lưu hành 1.08B HEGIC. Trong vòng 24 giờ qua, HEGIC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01430012 (thấp) đến $ 0.014369 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.642093, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0048443.

Về hiệu suất ngắn hạn, HEGIC biến động -- trong giờ qua và +5.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 3.29K.

Thông tin thị trường Hegic (HEGIC)

Vốn hóa thị trường $ 15.42M$ 15.42M $ 15.42M Khối lượng (24H) $ 3.29K$ 3.29K $ 3.29K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.42M$ 15.42M $ 15.42M Nguồn cung lưu thông 1.08B 1.08B 1.08B Tổng cung 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hegic là $ 15.42M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.29K. Nguồn cung lưu hành của HEGIC là 1.08B, với tổng nguồn cung là 1077684725.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.42M.