MEXC Futures cổ phiếu: Giao dịch cổ phiếu Hoa Kỳ bằng tiền mã hoá
Giao dịch dựa trên biến động giá cổ phiếu Hoa Kỳ với ký quỹ bằng tiền mã hoá - không rào cản, linh hoạt tối đa
Cặp Futures cổ phiếu
Nhiều cặp giao dịch sẽ được bổ sung trong tương lai để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.
24 giờ
48 giờ
72 giờ
Tính năng chính
Phí giao dịch thấp nhất thị trường
Trải nghiệm phí giao dịch siêu cạnh tranh với Maker chỉ từ 0.00% và Taker chỉ từ 0.00% đối với các cặp Futures cổ phiếu Hoa Kỳ.
Đồng bộ với giờ giao dịch Hoa Kỳ
Giao dịch đồng bộ với thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ thực tế để có trải nghiệm giao dịch chân thực.
Độ sâu thị trường hàng đầu trong ngành
Thanh khoản toàn diện giúp đảm bảo giá ổn định khi thị trường biến động, giảm thiểu trượt giá để thực hiện lệnh hiệu quả hơn
Tương tự trải nghiệm Futures Vĩnh cửu
Chuyển đổi liền mạch - cùng giao diện và trải nghiệm giao dịch như Futures Vĩnh cửu, không cần học thêm thao tác mới.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi 1: Tỷ lệ phí Funding được tính như thế nào?
MEXC Futures cổ phiếu hiện đang miễn phí Funding - không có phí nắm giữ.
Câu hỏi 2: PNL được tính như thế nào?
Công thức: PNL = (Giá đóng - Giá vào lệnh) × Đòn bẩy × Số lượng cổ phiếu × Hướng (Long = +1, Short = -1)Ví dụ:1) Lợi nhuận từ vị thế Long: Mua 1 cổ phiếu Apple (AAPL) ở mức $100 (giả định 1 hợp đồng tương ứng với 1 cổ phiếu) và đóng ở mức $105. Lợi nhuận = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Lợi nhuận từ vị thế Short: Bán 1 cổ phiếu Tesla (TSLA) ở mức $200 và đóng ở mức $195. Lợi nhuận = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
Câu hỏi 3: Thanh lý được ký hoạt như thế nào?
MEXC áp dụng cơ chế quản lý rủi ro tương tự như Futures Vĩnh cửu chính:1) Hệ thống liên tục theo dõi tỷ lệ ký quỹ duy trì.2) Ký quỹ được tính dựa trên giá hợp lý.3) Nếu tỷ lệ ký quỹ giảm xuống dưới ngưỡng thanh lý đã được thiết lập, hệ thống sẽ tự động kích hoạt thanh lý để hạn chế thua lỗ tiềm ẩn.
Câu hỏi 4: Giá hợp lý của Futures cổ phiếu được xác định như thế nào?
Giá hợp lý được xác định dựa trên giá giao dịch mới nhất của cổ phiếu cơ sở của Hoa Kỳ.
Câu hỏi 5: Futures cổ phiếu hỗ trợ chế độ ký quỹ nào?
Chỉ hỗ trợ chế độ Isolated margin.
Câu hỏi 6: Tôi có thể giao dịch Futures cổ phiếu trong thời gian thị trường đóng cửa không?
Trong thời gian đóng cửa, người dùng có thể huỷ các lệnh chưa được khớp và thêm ký quỹ, nhưng không thể đặt lệnh mới hoặc đóng các vị thế hiện tại. Để tránh tổn thất tiềm ẩn do biến động giá, chúng tôi khuyến nghị đóng các vị thế trước khi thị trường đóng cửa. Thời gian giao dịch tuân theo lịch của NYSE và NASDAQ, bao gồm cả các ngày nghỉ lễ.
MEXC Futures cổ phiếu hỗ trợ đòn bẩy lên đến 5x. Giao dịch có đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận tiềm năng lẫn rủi ro, bao gồm nguy cơ thanh lý hoặc số dư âm. Người dùng nên thận trọng khi lựa chọn hệ số đòn bẩy.
Câu hỏi 8: Các vị thế được xử lý như thế nào trong trường hợp chia tách hoặc gộp cổ phiếu?
Trong trường hợp xảy ra chia tách cổ phiếu, gộp cổ phiếu hoặc điều chỉnh cổ tức, sàn sẽ tiến hành thanh toán sớm các vị thế đang mở để tránh biến động bất ngờ. Giao dịch sẽ được tiếp tục bình thường sau khi thanh toán. Vui lòng theo dõi thông báo chính thức để cập nhật thông tin mới nhất.