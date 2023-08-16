Công thức: PNL = (Giá đóng - Giá vào lệnh) × Đòn bẩy × Số lượng cổ phiếu × Hướng (Long = +1, Short = -1) Ví dụ: 1) Lợi nhuận từ vị thế Long: Mua 1 cổ phiếu Apple (AAPL) ở mức $100 (giả định 1 hợp đồng tương ứng với 1 cổ phiếu) và đóng ở mức $105. Lợi nhuận = (105 - 100) × 1 × 1 = $5 2) Lợi nhuận từ vị thế Short: Bán 1 cổ phiếu Tesla (TSLA) ở mức $200 và đóng ở mức $195. Lợi nhuận = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5

3) Nếu tỷ lệ ký quỹ giảm xuống dưới ngưỡng thanh lý đã được thiết lập, hệ thống sẽ tự động kích hoạt thanh lý để hạn chế thua lỗ tiềm ẩn.

MEXC áp dụng cơ chế quản lý rủi ro tương tự như Futures Vĩnh cửu chính: 1) Hệ thống liên tục theo dõi tỷ lệ ký quỹ duy trì. 2) Ký quỹ được tính dựa trên giá hợp lý.

Giá hợp lý được xác định dựa trên giá giao dịch mới nhất của cổ phiếu cơ sở của Hoa Kỳ.

Câu hỏi 6: Tôi có thể giao dịch Futures cổ phiếu trong thời gian thị trường đóng cửa không?