Loading...

MEXC Futures cổ phiếu: Giao dịch cổ phiếu Hoa Kỳ bằng tiền mã hoá

Giao dịch dựa trên biến động giá cổ phiếu Hoa Kỳ với ký quỹ bằng tiền mã hoá - không rào cản, linh hoạt tối đa

Cặp Futures cổ phiếu

Nhiều cặp giao dịch sẽ được bổ sung trong tương lai để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.
24 giờ
48 giờ
72 giờ

Tính năng chính

Phí giao dịch thấp nhất thị trường

Trải nghiệm phí giao dịch siêu cạnh tranh với Maker chỉ từ 0.00% và Taker chỉ từ 0.00% đối với các cặp Futures cổ phiếu Hoa Kỳ.

Đồng bộ với giờ giao dịch Hoa Kỳ

Giao dịch đồng bộ với thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ thực tế để có trải nghiệm giao dịch chân thực.

Độ sâu thị trường hàng đầu trong ngành

Thanh khoản toàn diện giúp đảm bảo giá ổn định khi thị trường biến động, giảm thiểu trượt giá để thực hiện lệnh hiệu quả hơn

Tương tự trải nghiệm Futures Vĩnh cửu

Chuyển đổi liền mạch - cùng giao diện và trải nghiệm giao dịch như Futures Vĩnh cửu, không cần học thêm thao tác mới.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tỷ lệ phí Funding được tính như thế nào?

Câu hỏi 2: PNL được tính như thế nào?

Câu hỏi 3: Thanh lý được ký hoạt như thế nào?

Câu hỏi 4: Giá hợp lý của Futures cổ phiếu được xác định như thế nào?

Câu hỏi 5: Futures cổ phiếu hỗ trợ chế độ ký quỹ nào?

Câu hỏi 6: Tôi có thể giao dịch Futures cổ phiếu trong thời gian thị trường đóng cửa không?

Câu hỏi 7: Futures cổ phiếu có hỗ trợ đòn bẩy không?

Câu hỏi 8: Các vị thế được xử lý như thế nào trong trường hợp chia tách hoặc gộp cổ phiếu?