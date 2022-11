Hãy đảm bảo tính bảo mật của máy tính được sử dụng để giao dịch và lưu chuyển tài sản. Dựa trên các cân nhắc về hiển thị trang web và tính an toàn, người dùng nên sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt Google Chrome để đăng nhập MEXC. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tổn thất tài sản do lỗi vận hành của mình.

c. Rủi ro về thu nhập: Do đặc thù của ngành giao dịch tài sản kỹ thuật số, việc tăng giá hoặc giảm giá tài sản kỹ thuật số biến động rất nhiều và người dùng nền tảng phải chịu rủi ro về thu nhập giao dịch và thu nhập tài chính âm.

Thỏa thuận này bao gồm Quy định chung, Khách hàng đã biết của bạn, Chính sách chống rửa tiền, Chính sách quyền riêng tư và tất cả các quy tắc mà MEXC đã ban hành hoặc có thể được công bố trong tương lai. Bạn nên đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi sử dụng dịch vụ MEXC. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận này, bạn nên tham khảo MEXC. Bạn không nên lập luận rằng Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc yêu cầu hủy bỏ Thỏa thuận này với lý do bạn chưa đọc Thỏa thuận hoặc chưa nhận được câu trả lời từ MEXC. MEXC có quyền đưa ra và sửa đổi Thỏa thuận này và / hoặc tất cả các loại quy tắc tùy từng thời điểm. Sau khi thỏa thuận sửa đổi được công bố, nó sẽ thay thế thỏa thuận trước đó và có hiệu lực ngay lập tức. Người dùng có thể tìm kiếm thỏa thuận mới nhất bất kỳ lúc nào. Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc cố gắng sử dụng các dịch vụ của MEXC trên bất kỳ danh tính nào, điều đó sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của phiên bản mới nhất. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ do MEXC cung cấp.

3. Để hoàn tất quá trình đăng ký hoặc kích hoạt của bạn, bạn phải tuân theo các yêu cầu của luật và quy định, theo trang thủ thuật tương ứng và cập nhật thông tin của bạn một cách chính xác, để làm cho thông tin đó đúng, kịp thời, đầy đủ và chính xác. Nếu có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin bạn cung cấp là sai sót, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ, MEXC sẽ có quyền đưa ra thông báo điều tra hoặc yêu cầu chỉnh sửa cho bạn và xóa trực tiếp các tài liệu có liên quan và đình chỉ hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ MEXC cho bạn một phần hoặc toàn bộ .. MEXC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc này, và bạn sẽ chịu mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp và hậu quả bất lợi phát sinh từ đó. Bạn phải điền chính xác và cập nhật địa chỉ E-mail, số điện thoại, địa chỉ, mã bưu điện, thông tin liên hệ của mình để MEXC hoặc những người dùng khác có thể liên hệ hiệu quả với bạn. Trường hợp có bất kỳ tổn thất hoặc chi phí bổ sung nào xảy ra trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ do không liên hệ được thông qua các phương thức liên hệ đó, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí đó .. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ duy trì hiệu lực của thông tin liên hệ do bạn cung cấp và bạn phải hoạt động theo các yêu cầu của MEXC nếu có bất kỳ thay đổi nào hoặc cần được cập nhật.

(c) bạn sẽ rời khỏi trang web / dịch vụ ở đúng bước vào cuối mỗi phiên. MEXC không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do bạn không tuân thủ các quy định của đoạn này. Bạn hiểu rằng hành động MEXC cần một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện theo yêu cầu của bạn và MEXC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hậu quả (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất nào) đã xảy ra trước khi thực hiện hành động.

(b) Trong quá trình giao dịch, tuân thủ nguyên tắc thiện chí, không cạnh tranh không lành mạnh, không làm xáo trộn trật tự bình thường của giao dịch trực tuyến và không thực hiện các hành vi không liên quan đến giao dịch trực tuyến. Không được sử dụng thương mại bất kỳ dữ liệu nào trên MEXC, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng dữ liệu được hiển thị trên trang MEXC theo bất kỳ cách nào, chẳng hạn như sao chép, phổ biến, v.v. mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MEXC. Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc sự can thiệp thông thường hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của MEXC hoặc bất kỳ giao dịch và hoạt động nào trên MEXC. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến tải dữ liệu lớn bất hợp lý với thiết bị mạng MEXC.

(a) MEXC sẽ có quyền đơn phương quyết định xem bạn có vi phạm các cam kết nói trên hay không và áp dụng các quy tắc của Thỏa thuận này trong việc xử lý hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ cho bạn dựa trên quyết định đơn phương đó mà không cần sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước. Với mục đích duy trì trật tự giao dịch và bảo mật giao dịch trên MEXC, MEXC sẽ có quyền thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro thích hợp trong trường hợp trật tự giao dịch bình thường của thị trường bị gián đoạn do mua hoặc bán độc hại, bao gồm cả việc đóng lệnh giao dịch tương ứng, đóng băng các tài khoản liên quan, khôi phục thông tin giao dịch bị ảnh hưởng về trạng thái ban đầu và khắc phục các tổn thất liên quan, đồng thời báo cáo sự việc liên quan cho cơ quan tư pháp địa phương.

(b) Bằng các văn bản pháp lý có hiệu lực của các cơ quan hành chính và tư pháp của tiểu bang để xác nhận bạn có hành vi bất hợp pháp hoặc tra tấn, hoặc MEXC theo phán quyết của riêng họ, hãy nghĩ rằng hành vi của bạn bị nghi ngờ vi phạm các quy định của Thỏa thuận này và / hoặc các quy tắc hoặc bị nghi ngờ vi phạm các quy định của luật và quy định, MEXC sẽ có quyền công bố vi phạm bị cáo buộc hoặc vi phạm hợp đồng của bạn và các biện pháp MEXC áp dụng cho bạn. Đối với thông tin bạn đã xuất bản trên MEXC bị nghi ngờ vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quyền hợp pháp của người khác hoặc vi phạm Thỏa thuận này, MEXC sẽ có quyền xóa thông tin đó mà không cần thông báo cho bạn và áp dụng hình phạt theo Thỏa thuận này.

(c) Đối với các hành động của bạn trên MEXC, bao gồm cả các hành động mà bạn chưa thực hiện trên MEXC nhưng gây ảnh hưởng đến người dùng của MEXC, MEXC sẽ có quyền đơn phương quyết định xem hành vi của bạn và các thuộc tính có cấu thành vi phạm Thỏa thuận này hay không và / hoặc quy tắc và đưa ra hình phạt tương ứng. Bạn sẽ lưu giữ tất cả các bằng chứng liên quan đến hành động của mình và sẽ chịu hậu quả bất lợi nếu không đưa ra được bằng chứng bổ sung. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi trách nhiệm pháp lý dưới danh nghĩa của mình đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho bất kỳ bên thứ ba nào do bạn nghi ngờ vi phạm các giao ước. Nếu bạn bị nghi ngờ vi phạm luật hiện hành hoặc Thỏa thuận này, gây ra bất kỳ tổn thất nào cho MEXC hoặc dẫn đến bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc phải chịu bất kỳ hình phạt nào do bất kỳ cơ quan quản lý nào đưa ra, bạn sẽ bồi thường cho MEXC mọi tổn thất và / hoặc các chi phí mà MEXC phải chịu do kết quả của nó, bao gồm cả phí luật sư hợp lý.