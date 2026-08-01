Giá trị thực tế của Allbridge Zero hôm nay là bao nhiêu?

Hôm nay, Allbridge Zero giao dịch ở mức ₫1431.195249662180000, với biến động giá trong 24 giờ qua là -3.85%. Giá cả này thay đổi liên tục, phản ánh tâm lý thị trường theo thời gian thực.

Mức độ biến động của ABR0 hiện tại là bao nhiêu?

Tỷ lệ biến động trong 24 giờ là --%, cho thấy tốc độ di chuyển của giá token. Biến động cao có thể tạo ra cả cơ hội giao dịch lẫn rủi ro tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Điều kiện thanh khoản của Allbridge Zero hôm nay như thế nào?

Allbridge Zero đạt điểm thanh khoản là --/100, đánh giá độ sâu thị trường trên các sàn giao dịch. Thanh khoản cao thường dẫn đến chênh lệch giá hẹp hơn và khả năng thực hiện lệnh thị trường tốt hơn.

Mức giá mà ABR0 đã giao dịch trong ngày hôm nay là gì?

Trong 24 giờ qua, nó đã giao dịch trong khoảng từ ₫1476.757102741980000 đến ₫1488.713797134020000. Khoảng giá này giúp nhà giao dịch xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự để xây dựng chiến lược ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch hôm nay của ABR0 là bao nhiêu?

Tổng khối lượng giao dịch trong ngày qua là ₫--. Những đợt tăng khối lượng thường đi trước những biến động lớn về giá hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Nhà đầu tư nên hiểu mức độ rủi ro của Allbridge Zero như thế nào?

Rủi ro được xác định bởi mức độ biến động, độ sâu thanh khoản, thứ hạng thị trường và phân bổ nguồn cung. Là một tài sản BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Near Protocol Ecosystem,Fantom Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Aurora Ecosystem,Huobi ECO Chain Ecosystem được xây dựng trên --, hồ sơ rủi ro của ABR0 có thể dao động tùy thuộc vào các cập nhật hệ sinh thái hoặc xu hướng chung của ngành.