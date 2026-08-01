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ราคาปัจจุบัน Badger วันนี้ คือ 0.342584 USD มูลค่าตลาด BADGER เท่ากับ 6,682,661 USD ติดตามการอัปเดตราคา BADGER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Badger วันนี้ คือ 0.342584 USD มูลค่าตลาด BADGER เท่ากับ 6,682,661 USD ติดตามการอัปเดตราคา BADGER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Badger ราคา (BADGER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BADGER เป็น USD

$0.342539
$0.342539$0.342539
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Badger (BADGER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:42:45 (UTC+8)

ราคา Badger วันนี้

ราคาปัจจุบัน Badger (BADGER) วันนี้ $ 0.342584, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BADGER เป็น USD คือ $ 0.342584 ต่อ BADGER.

Badger มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 6,682,661 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 19.93M BADGER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BADGER เทรดระหว่าง $ 0.339394 (ต่ำ) กับ $ 0.346664 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 89.08 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.308284

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BADGER เคลื่อนไหว +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 425.91K.

Badger (BADGER) ข้อมูลการตลาด

$ 6.68M
$ 6.68M$ 6.68M

$ 425.91K
$ 425.91K$ 425.91K

$ 7.19M
$ 7.19M$ 7.19M

19.93M
19.93M 19.93M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Badger คือ $ 6.68M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 425.91K อุปทานหมุนเวียนของ BADGER คือ 19.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.19M

ประวัติราคา Badger USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.339394
$ 0.339394$ 0.339394
ต่ำสุด 24h
$ 0.346664
$ 0.346664$ 0.346664
สูงสุด 24h

$ 0.339394
$ 0.339394$ 0.339394

$ 0.346664
$ 0.346664$ 0.346664

$ 89.08
$ 89.08$ 89.08

$ 0.308284
$ 0.308284$ 0.308284

+0.19%

-0.20%

-0.94%

-0.94%

ประวัติราคา Badger (BADGER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Badger เป็น USD เท่ากับ $ -0.000709646418140641
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Badger เป็น USD เท่ากับ $ -0.0066045056
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Badger เป็น USD เท่ากับ $ -0.0109426125
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Badger เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000002065515415

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000709646418140641-0.20%
30 วัน$ -0.0066045056-1.92%
60 วัน$ -0.0109426125-3.19%
90 วัน$ -0.0000002065515415-0.00%

การคาดการณ์ราคา Badger

การคาดการณ์ราคา Badger (BADGER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BADGER ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Badger (BADGER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Badger อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Badger จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BADGER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Badger

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Badger (BADGER) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Energi Ecosystem

เกี่ยวกับ Badger

ราคาปัจจุบันของ Badger คือเท่าไร?

Badger ซื้อขายอยู่ที่ ฿11.06290175761646656000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.20% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Badger คือ ฿2876.6179639693472000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿9.95526821289095456000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ BADGER ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿215799985.17868614424000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #1377 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Badger เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ BADGER

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 19930669.912362073 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Badger อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Badger อยู่ในหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio,Governance ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ BADGER อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ BADGER สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Badger

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:42:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Badger (BADGER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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