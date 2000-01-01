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โทเค็น ระบบนิเวศ Sui ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Sui เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,881.95
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.03
-0.09%
-0.54%
-1.53%
$ 43.65B
$ 192.13K
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,084.75
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
5
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.334
-0.20%
-2.55%
-1.64%
$ 2.74B
$ 47.64K
6
$ 0.6754
-0.10%
-0.56%
-1.74%
$ 2.73B
$ 676.81K
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 4.25M
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.297
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
9
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,328
-0.04%
0.00%
-1.41%
$ 649.33M
$ 2.05M
10
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 63,074
0.00%
0.00%
-1.69%
$ 341.41M
$ 315.54
11
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 336.84M
$ 16.89K
12
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,052
+0.01%
0.00%
-1.23%
$ 283.50M
$ 646.85K
13
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999273
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 4.69M
14
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.013924
-0.21%
-1.61%
-7.56%
$ 74.55M
$ 4.47M
15
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.997
+0.27%
+0.20%
-5.40%
$ 72.68M
$ 14.18K
16
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,362.97
-0.01%
-0.00%
-0.31%
$ 71.25M
$ 449.70K
17
S
S
S
$ 0.02232
-0.13%
+0.22%
-3.66%
$ 64.45M
$ 3.30M
18
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02178
-0.05%
-11.05%
-11.88%
$ 52.41M
$ 6.56M
19
Talus
Talus
US
$ 0.0188
+2.81%
+8.20%
-52.73%
$ 41.82M
$ 12.87M
20
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1777
-0.39%
+1.37%
-16.26%
$ 36.17M
$ 423.96K
21
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.15869
-0.25%
-8.92%
-12.86%
$ 30.28M
$ 476.61K
22
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003029
-0.03%
-0.23%
-6.59%
$ 30.16M
$ 1.79B
23
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
BUCK
$ 0.996912
+0.05%
-0.00%
-0.03%
$ 25.88M
$ 171.29K
24
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.729961
+0.01%
-0.00%
-1.76%
$ 24.03M
$ 10.40K
25
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.02151
-0.23%
+3.51%
+15.95%
$ 20.40M
$ 7.29M
26
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 62,814
0.00%
--
-2.92%
$ 20.23M
$ 525.21
27
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0.721628
+0.03%
-0.00%
-1.42%
$ 15.42M
$ 11.30K
28
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.999065
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 13.08M
$ 5.45K
29
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01871
-0.37%
+0.86%
-0.59%
$ 12.52M
$ 3.03M
30
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.048
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.65M
$ 550.24
31
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.06874
-0.04%
-0.25%
-0.29%
$ 8.90M
$ 1.53M
32
Ika
Ika
IKA
$ 0.00253312
+0.57%
-0.00%
-0.11%
$ 7.59M
$ 130.68K
33
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.600274
-0.01%
-0.00%
-2.04%
$ 5.98M
$ 83.93
34
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0.695347
0.00%
-0.01%
-1.53%
$ 5.77M
$ 43.11
35
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007032
-0.06%
+0.17%
-12.10%
$ 5.73M
$ 7.80M
36
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3534
+0.03%
-0.51%
-3.99%
$ 4.78M
$ 151.70K
37
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 65.17
-0.02%
+0.00%
-0.69%
$ 4.76M
$ 15.71K
38
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033989
0.00%
-0.00%
-3.06%
$ 4.55M
$ 10.59K
39
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007661
-0.56%
+0.21%
-5.20%
$ 3.84M
$ 7.07M
40
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0.003684
0.00%
-2.05%
-4.19%
$ 3.68M
$ 122.10K
41
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.04959055
+0.01%
-0.00%
-1.96%
$ 3.67M
$ 311.61
42
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0.705215
-0.12%
-0.00%
-1.39%
$ 3.56M
$ 360.21
43
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01058
-0.19%
-1.12%
-10.31%
$ 3.18M
$ 5.14M
44
superSUI
superSUI
SUPERSUI
$ 0.689048
0.00%
--
-1.53%
$ 2.22M
$ 0.00
45
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
$ 0.723649
+0.07%
-0.00%
-1.84%
$ 2.14M
$ 165.21K
46
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0.00249752
0.00%
--
0.00%
$ 1.92M
$ 111.72
47
Pawtato
Pawtato
TATO
$ 0.005535
-0.65%
-0.01%
-10.44%
$ 1.59M
$ 1.51K
48
Ember Earn
Ember Earn
EEARN
$ 1.035
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 1.29M
$ 81.15
49
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001152
-0.43%
+4.16%
-8.72%
$ 1.15M
$ 534.11M
50
BLUB
BLUB
BLUB
$ 1.825E-9
+0.11%
-2.70%
-9.52%
$ 767.91K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Sui คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Sui เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 106 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $365.77B
โทเค็น ระบบนิเวศ Sui ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Sui ที่ติดตามบน MEXC นั้น TAKE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 18.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Sui กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 106 ระบบนิเวศ Sui ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Sui ยอดนิยม รวมถึง ETH, USDC, SOL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Sui คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Sui ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $365.77B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Sui นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง