ราคาปัจจุบัน Lorenzo Wrapped Bitcoin วันนี้ คือ 111,142 USD ติดตามการอัปเดตราคา ENZOBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ENZOBTC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Lorenzo Wrapped Bitcoin ราคา (ENZOBTC)

$111,142
$111,142
0.00%1D
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:21:44 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 115,819
$ 115,819

$ 108,449
$ 108,449

--

--

-1.33%

-1.33%

ราคาเรียลไทม์ Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) คือ $111,142 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดENZOBTC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ENZOBTC คือ $ 115,819 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 108,449

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ENZOBTC มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.33% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 124.60M
$ 124.60M

--
--

$ 124.60M
$ 124.60M

1.12K
1.12K

1,121.08726415
1,121.08726415

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lorenzo Wrapped Bitcoin คือ $ 124.60M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ENZOBTC คือ 1.12K โดยมีอุปทานรวมที่ 1121.08726415 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 124.60M

ประวัติราคา Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lorenzo Wrapped Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lorenzo Wrapped Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ +1,117.3994396000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lorenzo Wrapped Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lorenzo Wrapped Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +1,117.3994396000+1.01%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Lorenzo Wrapped Bitcoin (USD)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Lorenzo Wrapped Bitcoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Lorenzo Wrapped Bitcoin ตอนนี้!

ENZOBTC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ENZOBTCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

วันนี้ Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ENZOBTC เป็นUSD คือ 111,142 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ENZOBTC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ENZOBTC เป็น USD คือ $ 111,142 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Lorenzo Wrapped Bitcoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ENZOBTC คือ $ 124.60M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ENZOBTC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ENZOBTC คือ 1.12K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ENZOBTC คือเท่าใด?
ENZOBTC ถึงราคา ATH ที่ 115,819 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ENZOBTC คือเท่าไร?
ENZOBTC ถึงราคา ATL ที่ 108,449 USD
ปริมาณการเทรดของ ENZOBTC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ENZOBTC คือ -- USD
ปีนี้ ENZOBTC จะสูงขึ้นอีกไหม?
ENZOBTC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ENZOBTC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:21:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

$115,214.23

$4,145.92

$0.03795

$200.81

$3.9141

$4,145.92

$115,214.23

$200.81

$2.6703

$0.20210

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008950

$1.707

$0.0000000490

$0.007590

$0.00172

$0.0000000000000000071

$0.0121

