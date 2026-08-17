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ราคาปัจจุบัน Matrixdock Silver วันนี้ คือ 65.18 USD มูลค่าตลาด XAGM เท่ากับ 4,759,054 USD ติดตามการอัปเดตราคา XAGM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Matrixdock Silver วันนี้ คือ 65.18 USD มูลค่าตลาด XAGM เท่ากับ 4,759,054 USD ติดตามการอัปเดตราคา XAGM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Matrixdock Silver ราคา (XAGM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XAGM เป็น USD

$65.2
$65.2$65.2
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Matrixdock Silver (XAGM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:13:27 (UTC+8)

ราคา Matrixdock Silver วันนี้

ราคาปัจจุบัน Matrixdock Silver (XAGM) วันนี้ $ 65.18, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XAGM เป็น USD คือ $ 65.18 ต่อ XAGM.

Matrixdock Silver มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,759,054 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 73.02K XAGM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XAGM เทรดระหว่าง $ 64.94 (ต่ำ) กับ $ 66.98 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 89.38 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 57.3

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XAGM เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.60K.

Matrixdock Silver (XAGM) ข้อมูลการตลาด

$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M

$ 7.60K
$ 7.60K$ 7.60K

$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M

73.02K
73.02K 73.02K

73,017.621805254
73,017.621805254 73,017.621805254

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Matrixdock Silver คือ $ 4.76M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.60K อุปทานหมุนเวียนของ XAGM คือ 73.02K โดยมีอุปทานรวมที่ 73017.621805254 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.76M

ประวัติราคา Matrixdock Silver USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 64.94
$ 64.94$ 64.94
ต่ำสุด 24h
$ 66.98
$ 66.98$ 66.98
สูงสุด 24h

$ 64.94
$ 64.94$ 64.94

$ 66.98
$ 66.98$ 66.98

$ 89.38
$ 89.38$ 89.38

$ 57.3
$ 57.3$ 57.3

-0.00%

-3.06%

+2.02%

+2.02%

ประวัติราคา Matrixdock Silver (XAGM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Matrixdock Silver เป็น USD เท่ากับ $ -2.0640021163318636
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matrixdock Silver เป็น USD เท่ากับ $ +7.2465950760
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matrixdock Silver เป็น USD เท่ากับ $ -4.0423853840
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Matrixdock Silver เป็น USD เท่ากับ $ +0.00337027806976

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -2.0640021163318636-3.06%
30 วัน$ +7.2465950760+11.12%
60 วัน$ -4.0423853840-6.20%
90 วัน$ +0.00337027806976+0.00%

การคาดการณ์ราคา Matrixdock Silver

การคาดการณ์ราคา Matrixdock Silver (XAGM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XAGM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Matrixdock Silver (XAGM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Matrixdock Silver อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Matrixdock Silver จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XAGM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Matrixdock Silver

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เกี่ยวกับ Matrixdock Silver

มูลค่าปัจจุบันของ Matrixdock Silver วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Matrixdock Silver เทรดที่ราคา ฿2104.9741691867988000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -3.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ XAGM มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Matrixdock Silver มีสภาพคล่องอย่างไร?

Matrixdock Silver มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ XAGM เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿2097.2234204816004000 ถึง ฿2163.1047844757868000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ XAGM ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Matrixdock Silver อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Silver,Tokenized Commodities,Matrixdock Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ XAGM อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Matrixdock Silver

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:13:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Matrixdock Silver (XAGM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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