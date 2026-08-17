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ราคาปัจจุบัน eSui Dollar วันนี้ คือ 0.999301 USD มูลค่าตลาด SUIUSDE เท่ากับ 13,087,126 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUIUSDE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน eSui Dollar วันนี้ คือ 0.999301 USD มูลค่าตลาด SUIUSDE เท่ากับ 13,087,126 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUIUSDE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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SUIUSDE คืออะไร

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eSui Dollar ราคา (SUIUSDE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SUIUSDE เป็น USD

$0.999293
$0.999293$0.999293
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
eSui Dollar (SUIUSDE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:38:02 (UTC+8)

ราคา eSui Dollar วันนี้

ราคาปัจจุบัน eSui Dollar (SUIUSDE) วันนี้ $ 0.999301, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SUIUSDE เป็น USD คือ $ 0.999301 ต่อ SUIUSDE.

eSui Dollar มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 13,087,126 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 13.10M SUIUSDE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SUIUSDE เทรดระหว่าง $ 0.99888 (ต่ำ) กับ $ 0.999353 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.062 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.978642

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SUIUSDE เคลื่อนไหว +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.31K.

eSui Dollar (SUIUSDE) ข้อมูลการตลาด

$ 13.09M
$ 13.09M$ 13.09M

$ 6.31K
$ 6.31K$ 6.31K

$ 13.09M
$ 13.09M$ 13.09M

13.10M
13.10M 13.10M

13,096,208.621346
13,096,208.621346 13,096,208.621346

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ eSui Dollar คือ $ 13.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.31K อุปทานหมุนเวียนของ SUIUSDE คือ 13.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 13096208.621346 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.09M

ประวัติราคา eSui Dollar USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.99888
$ 0.99888$ 0.99888
ต่ำสุด 24h
$ 0.999353
$ 0.999353$ 0.999353
สูงสุด 24h

$ 0.99888
$ 0.99888$ 0.99888

$ 0.999353
$ 0.999353$ 0.999353

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.978642
$ 0.978642$ 0.978642

+0.02%

+0.04%

-0.00%

-0.00%

ประวัติราคา eSui Dollar (SUIUSDE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา eSui Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003781
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา eSui Dollar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005029481
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา eSui Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003025883
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา eSui Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000253687333587

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0003781+0.04%
30 วัน$ -0.0005029481-0.05%
60 วัน$ +0.0003025883+0.03%
90 วัน$ +0.0000253687333587+0.00%

การคาดการณ์ราคา eSui Dollar

การคาดการณ์ราคา eSui Dollar (SUIUSDE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SUIUSDE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา eSui Dollar (SUIUSDE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ eSui Dollar อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา eSui Dollar จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SUIUSDE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา eSui Dollar

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eSui Dollar (SUIUSDE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

StablecoinsSui EcosystemSynthetic Dollar

เกี่ยวกับ eSui Dollar

ราคาตลาดปัจจุบันของ eSui Dollar คือเท่าไร?

eSui Dollar มีมูลค่าอยู่ที่ ฿32.27382758742170096000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

SUIUSDE มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ SUIUSDE การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

eSui Dollar มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ SUIUSDE คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 13096208.621346 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ eSui Dollar คือเท่าไร?

eSui Dollar มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

SUIUSDE มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Stablecoins,USD Stablecoin,Sui Ecosystem,Synthetic Dollar อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Stablecoins,USD Stablecoin,Sui Ecosystem,Synthetic Dollar โมเมนตัมของ SUIUSDE จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ eSui Dollar

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:38:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ eSui Dollar (SUIUSDE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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