ราคาปัจจุบัน 1 BUCK เป็น USD

$0.998391
$0.998391
-0.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:03:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.990399
$ 0.990399
ต่ำสุด 24h
$ 1.003
$ 1.003
สูงสุด 24h

$ 0.990399
$ 0.990399

$ 1.003
$ 1.003

$ 1.23
$ 1.23

$ 0
$ 0

-0.24%

-0.08%

-0.00%

-0.00%

ราคาเรียลไทม์ Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) คือ $0.997784 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBUCK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.990399 และราคาสูงสุด $ 1.003 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BUCK คือ $ 1.23 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BUCK มีการเปลี่ยนแปลง -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) ข้อมูลการตลาด

$ 38.27M
$ 38.27M

--
--

$ 38.27M
$ 38.27M

38.28M
38.28M

38,281,714.08532227
38,281,714.08532227

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bucket Protocol BUCK Stablecoin คือ $ 38.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BUCK คือ 38.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 38281714.08532227 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 38.27M

ประวัติราคา Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bucket Protocol BUCK Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008733443282362
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bucket Protocol BUCK Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012563098
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bucket Protocol BUCK Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010185379
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bucket Protocol BUCK Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017654259641245

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0008733443282362-0.08%
30 วัน$ -0.0012563098-0.12%
60 วัน$ -0.0010185379-0.10%
90 วัน$ -0.0017654259641245-0.17%

อะไรคือ Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Bucket Protocol BUCK Stablecoin (USD)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Bucket Protocol BUCK Stablecoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Bucket Protocol BUCK Stablecoin ตอนนี้!

BUCK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BUCKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

วันนี้ Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BUCK เป็นUSD คือ 0.997784 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BUCK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BUCK เป็น USD คือ $ 0.997784 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Bucket Protocol BUCK Stablecoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BUCK คือ $ 38.27M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BUCK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BUCK คือ 38.28M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BUCK คือเท่าใด?
BUCK ถึงราคา ATH ที่ 1.23 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BUCK คือเท่าไร?
BUCK ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BUCK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BUCK คือ -- USD
ปีนี้ BUCK จะสูงขึ้นอีกไหม?
BUCK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BUCK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:03:34 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

