ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Ember SUI วันนี้ คือ 0.698597 USD มูลค่าตลาด ESUI เท่ากับ 3,526,790 USD ติดตามการอัปเดตราคา ESUI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ember SUI วันนี้ คือ 0.698597 USD มูลค่าตลาด ESUI เท่ากับ 3,526,790 USD ติดตามการอัปเดตราคา ESUI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESUI

ข้อมูลราคา ESUI

ESUI คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ESUI

โทเคโนมิกส์ ESUI

การคาดการณ์ราคา ESUI

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Ember SUI โลโก้

Ember SUI ราคา (ESUI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ESUI เป็น USD

$0.69911
$0.69911$0.69911
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ember SUI (ESUI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:32:29 (UTC+8)

ราคา Ember SUI วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ember SUI (ESUI) วันนี้ $ 0.698597, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ESUI เป็น USD คือ $ 0.698597 ต่อ ESUI.

Ember SUI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,526,790 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.05M ESUI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ESUI เทรดระหว่าง $ 0.701654 (ต่ำ) กับ $ 0.710436 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.49 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.675304

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ESUI เคลื่อนไหว -0.87% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 364.82.

Ember SUI (ESUI) ข้อมูลการตลาด

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

$ 364.82
$ 364.82$ 364.82

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

5.05M
5.05M 5.05M

5,048,365.783987
5,048,365.783987 5,048,365.783987

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ember SUI คือ $ 3.53M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 364.82 อุปทานหมุนเวียนของ ESUI คือ 5.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 5048365.783987 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.53M

ประวัติราคา Ember SUI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.701654
$ 0.701654$ 0.701654
ต่ำสุด 24h
$ 0.710436
$ 0.710436$ 0.710436
สูงสุด 24h

$ 0.701654
$ 0.701654$ 0.701654

$ 0.710436
$ 0.710436$ 0.710436

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.675304
$ 0.675304$ 0.675304

-0.87%

-1.63%

-4.08%

-4.08%

ประวัติราคา Ember SUI (ESUI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ember SUI เป็น USD เท่ากับ $ -0.01158880850283317
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ember SUI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0621946937
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ember SUI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0915194205
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ember SUI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000038251792193

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.01158880850283317-1.63%
30 วัน$ -0.0621946937-8.90%
60 วัน$ -0.0915194205-13.10%
90 วัน$ -0.0000038251792193-0.00%

การคาดการณ์ราคา Ember SUI

การคาดการณ์ราคา Ember SUI (ESUI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ESUI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ember SUI (ESUI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ember SUI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ember SUI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ESUI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ember SUI

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Ember SUI

มูลค่าปัจจุบันของ Ember SUI วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Ember SUI เทรดที่ราคา ฿22.56217008798153712000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ ESUI มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Ember SUI มีสภาพคล่องอย่างไร?

Ember SUI มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ ESUI เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿22.66090019125847584000 ถึง ฿22.94452720041061056000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ ESUI ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Ember SUI อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem,Yield-Bearing Tokens ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ ESUI อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ember SUI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:32:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ember SUI (ESUI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ember SUI

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.025946
$0.025946$0.025946

+56.31%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06507
$0.06507$0.06507

-8.58%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001560
$0.001560$0.001560

-35.67%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00746
$0.00746$0.00746

-15.03%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01884
$0.01884$0.01884

+168.75%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.5890
$1.5890$1.5890

+109.07%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.025946
$0.025946$0.025946

+56.31%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01403
$0.01403$0.01403

+27.54%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002248
$0.0002248$0.0002248

+48.87%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?