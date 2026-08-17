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ราคาปัจจุบัน Ember Third Eye วันนี้ คือ 1.048 USD มูลค่าตลาด ETHIRD เท่ากับ 10,652,560 USD ติดตามการอัปเดตราคา ETHIRD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ember Third Eye วันนี้ คือ 1.048 USD มูลค่าตลาด ETHIRD เท่ากับ 10,652,560 USD ติดตามการอัปเดตราคา ETHIRD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Ember Third Eye ราคา (ETHIRD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ETHIRD เป็น USD

$1.048
$1.048$1.048
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ember Third Eye (ETHIRD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:32:44 (UTC+8)

ราคา Ember Third Eye วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ember Third Eye (ETHIRD) วันนี้ $ 1.048, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ETHIRD เป็น USD คือ $ 1.048 ต่อ ETHIRD.

Ember Third Eye มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 10,652,560 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.16M ETHIRD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ETHIRD เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.14 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.029

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ETHIRD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 550.24.

Ember Third Eye (ETHIRD) ข้อมูลการตลาด

$ 10.65M
$ 10.65M$ 10.65M

$ 550.24
$ 550.24$ 550.24

$ 10.65M
$ 10.65M$ 10.65M

10.16M
10.16M 10.16M

10,163,619.09756
10,163,619.09756 10,163,619.09756

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ember Third Eye คือ $ 10.65M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 550.24 อุปทานหมุนเวียนของ ETHIRD คือ 10.16M โดยมีอุปทานรวมที่ 10163619.09756 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.65M

ประวัติราคา Ember Third Eye USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

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$ 0.0
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$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

--

--

-0.01%

-0.01%

ประวัติราคา Ember Third Eye (ETHIRD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ember Third Eye เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ember Third Eye เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002331800
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ember Third Eye เป็น USD เท่ากับ $ +0.0170560952
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ember Third Eye เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0002331800+0.02%
60 วัน$ +0.0170560952+1.63%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Ember Third Eye

การคาดการณ์ราคา Ember Third Eye (ETHIRD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ETHIRD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ember Third Eye (ETHIRD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ember Third Eye อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ember Third Eye จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ETHIRD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ember Third Eye

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เกี่ยวกับ Ember Third Eye

ราคาตลาดปัจจุบันของ Ember Third Eye คือเท่าไร?

Ember Third Eye มีมูลค่าอยู่ที่ ฿33.84663010606208000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

ETHIRD มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ ETHIRD การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Ember Third Eye มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ ETHIRD คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 10163619.09756 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Ember Third Eye คือเท่าไร?

Ember Third Eye มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

ETHIRD มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem,Yield-Bearing Tokens อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Sui Ecosystem,Yield-Bearing Tokens โมเมนตัมของ ETHIRD จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ember Third Eye

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:32:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ember Third Eye (ETHIRD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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