Какова текущая цена Octra?

Octra торгуется по цене ₽1.398089563990301280000, за последние 24 часа его цена изменилась на -5.73%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Octra составляет ₽10.6186849195090160000, тогда как ATL — ₽1.077205204121424560000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка OCT?

Рыночная капитализация составляет ₽874231423.6803750960000, что ставит актив на 1081-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Octra на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле OCT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 625202731.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Octra?

Octra входит в классификацию Infrastructure,Smart Contract Platform,Wallets,Ethereum Ecosystem,Privacy Blockchain,Privacy Infrastructure,Privacy, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность OCT?

Работа в сети -- позволяет OCT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.