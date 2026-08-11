Сегодняшняя цена strkBTC

Текущая цена strkBTC (STRKBTC) сегодня составляет $ 64,506 с изменением 1.83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STRKBTC на USD составляет $ 64,506 за STRKBTC.

На данный момент strkBTC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6,232,528, при оборотном предложении 96.62 STRKBTC. В течение последних 24 часов, STRKBTC торговался в диапазоне от $ 64,986 (минимум) до $ 68,763 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 83,085, тогда как исторический минимум составил $ 55,598.

В краткосрочной перспективе STRKBTC изменился на -2.09% за последний час и на +1.62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 471.87K.

Рыночная информация strkBTC (STRKBTC)

Рыночная капитализация $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M Объем (24Ч) $ 471.87K$ 471.87K $ 471.87K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M Оборотное предложение 96.62 96.62 96.62 Общее предложение 96.62 96.62 96.62

Текущая рыночная капитализация strkBTC составляет $ 6.23M, при 24-часовом объеме торгов $ 471.87K. Циркулируещее обращение STRKBTC составляет 96.62, а общее предложение – 96.62. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6.23M.