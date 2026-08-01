Какова текущая цена торговли Arcane?

Arcane (ARCANE) в настоящее время оценивается в ₽0.703292136255946720000 RUB, что отражает изменение цены на уровне -2.26% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Arcane сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Solana Ecosystem,Privacy. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по ARCANE?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Arcane на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #1289 место по рыночной капитализации, составляющей ₽590353437.7519690800000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов ARCANE?

При наличии 839999963.6330898 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Arcane?

Диапазон цен между ₽0.705580036437295040000 и ₽0.723297421719999280000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Arcane сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Solana Ecosystem,Privacy, ARCANE продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.