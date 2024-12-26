Цена Aragon (ANT)
Текущая цена Aragon (ANT) сегодня составляет 1.19 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 49.03M USD. Цена ANT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aragon:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 23.41K USD
- Изменение цены Aragon в течение дня составляет -6.06%
- Оборотное предложение составляет 40.04M USD
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За сегодня изменение цены Aragon на USD составило $ -0.076716298056876.
За последние 30 дней изменение цены Aragon на USD составило $ +0.4303886090.
За последние 60 дней изменение цены Aragon на USD составило $ -0.9589963670.
За последние 90 дней изменение цены Aragon на USD составило $ -5.380936798333711.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.076716298056876
|-6.06%
|30 дней
|$ +0.4303886090
|+36.17%
|60 дней
|$ -0.9589963670
|-80.58%
|90 дней
|$ -5.380936798333711
|-81.88%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Aragon: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-4.75%
-6.06%
+13.65%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Aragon builds flexible and secure tools that enable anyone to launch and manage Decentralized Autonomous Organizations (DAOs). In 2016, Aragon built the first DAO framework, which has since powered the creation of over 5000 DAOs and secured over 12B in value for leading projects like Lido, Decentraland, API3, Aavegotchi and NFTX. Aragon recently deployed the new modular Aragon OSx protocol and no-code Aragon App on Ethereum and Polygon. Driven by the mission to enable everyone to experiment with governance at the speed of software, Aragon aims to build a hyperstructure for governance. The Aragon Project is governed by Aragon Network Token (ANT) Holders in the Aragon DAO and built by globally distributed teams. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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