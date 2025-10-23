Текущая цена Doge Head Coin сегодня составляет 0,221557 USD. Следите за обновлениями цены DHC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DHC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Doge Head Coin сегодня составляет 0,221557 USD. Следите за обновлениями цены DHC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DHC прямо сейчас на MEXC.

Цена Doge Head Coin (DHC)

Текущая цена 1 DHC в USD:

$0,222989
$0,222989
+23,20%1D
График цены Doge Head Coin (DHC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:37:20 (UTC+8)

Информация о ценах Doge Head Coin (DHC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,178883
$ 0,178883
Мин 24Ч
$ 0,22428
$ 0,22428
Макс 24Ч

$ 0,178883
$ 0,178883

$ 0,22428
$ 0,22428

$ 0,270405
$ 0,270405

$ 0,03381452
$ 0,03381452

+0,57%

+22,35%

+5,76%

+5,76%

Текущая цена Doge Head Coin (DHC) составляет $0,221557. За последние 24 часа DHC торговался в диапазоне от $ 0,178883 до $ 0,22428, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DHC за все время составляет $ 0,270405, а минимальная – $ 0,03381452.

Что касается краткосрочной динамики, DHC изменился на +0,57% за последний час, на +22,35% за 24 часа и на +5,76% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Doge Head Coin (DHC)

$ 2,22M
$ 2,22M

--
--

$ 2,22M
$ 2,22M

10,02M
10,02M

10 023 219,11050142
10 023 219,11050142

Текущая рыночная капитализация Doge Head Coin составляет $ 2,22M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DHC составляет 10,02M, а общее предложение – 10023219.11050142. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,22M.

История цен Doge Head Coin (DHC) в USD

За сегодня изменение цены Doge Head Coin на USD составило $ +0,04047484.
За последние 30 дней изменение цены Doge Head Coin на USD составило $ +0,0522905537.
За последние 60 дней изменение цены Doge Head Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Doge Head Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,04047484+22,35%
30 дней$ +0,0522905537+23,60%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Doge Head Coin (DHC)

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Doge Head Coin (DHC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Doge Head Coin (USD)

Сколько будет стоить Doge Head Coin (DHC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Doge Head Coin (DHC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Doge Head Coin.

Проверьте прогноз цены Doge Head Coin!

DHC на местную валюту

Токеномика Doge Head Coin (DHC)

Понимание токеномики Doge Head Coin (DHC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DHC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Doge Head Coin (DHC)

Сколько стоит Doge Head Coin (DHC) на сегодня?
Актуальная цена DHC в USD – 0,221557 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DHC в USD?
Текущая цена DHC в USD составляет $ 0,221557. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Doge Head Coin?
Рыночная капитализация DHC составляет $ 2,22M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DHC?
Циркулирующее предложение DHC составляет 10,02M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DHC?
DHC достиг максимальной цены (ATH) в 0,270405 USD.
Какова была минимальная цена DHC за все время (ATL)?
DHC достиг минимальной цены (ATL) в 0,03381452 USD.
Каков объем торгов DHC?
Объем торгов за последние 24 часа для DHC составляет -- USD.
Вырастет ли DHC в цене в этом году?
DHC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DHC для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Doge Head Coin (DHC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.