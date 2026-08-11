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Текущая цена Ski Mask Dog сегодня составляет 0,00354067 USD. Рыночная капитализация SKI составляет 3 540 665 USD. Отслеживайте обновления цен SKI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Ski Mask Dog сегодня составляет 0,00354067 USD. Рыночная капитализация SKI составляет 3 540 665 USD. Отслеживайте обновления цен SKI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Ski Mask Dog (SKI)

Не в листинге

Текущая цена 1 SKI в USD:

$0,00354363
$0,00354363$0,00354363
+2,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Ski Mask Dog (SKI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:00:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Ski Mask Dog

Текущая цена Ski Mask Dog (SKI) сегодня составляет $ 0,00354067 с изменением 1,96% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SKI на USD составляет $ 0,00354067 за SKI.

На данный момент Ski Mask Dog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 540 665, при оборотном предложении 1,00B SKI. В течение последних 24 часов, SKI торговался в диапазоне от $ 0,00338557 (минимум) до $ 0,00355812 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,35814, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SKI изменился на +0,41% за последний час и на +2,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 17,22K.

Рыночная информация Ski Mask Dog (SKI)

$ 3,54M
$ 3,54M$ 3,54M

$ 17,22K
$ 17,22K$ 17,22K

$ 3,54M
$ 3,54M$ 3,54M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Ski Mask Dog составляет $ 3,54M, при 24-часовом объеме торгов $ 17,22K. Циркулируещее обращение SKI составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,54M.

История цен Ski Mask Dog в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00338557
$ 0,00338557$ 0,00338557
Мин 24Ч
$ 0,00355812
$ 0,00355812$ 0,00355812
Макс 24Ч

$ 0,00338557
$ 0,00338557$ 0,00338557

$ 0,00355812
$ 0,00355812$ 0,00355812

$ 0,35814
$ 0,35814$ 0,35814

$ 0
$ 0$ 0

+0,41%

+1,96%

+2,16%

+2,16%

История цен Ski Mask Dog (SKI) в USD

За сегодня изменение цены Ski Mask Dog на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ski Mask Dog на USD составило $ -0,0003486416.
За последние 60 дней изменение цены Ski Mask Dog на USD составило $ -0,0015067841.
За последние 90 дней изменение цены Ski Mask Dog на USD составило $ +0,0000001769284466356.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,96%
30 дней$ -0,0003486416-9,84%
60 дней$ -0,0015067841-42,55%
90 дней$ +0,0000001769284466356+0,00%

Прогноз цены Ski Mask Dog

Прогноз цены Ski Mask Dog (SKI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SKI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Ski Mask Dog (SKI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Ski Mask Dog потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Ski Mask Dog достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SKI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Ski Mask Dog».

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Источник Ski Mask Dog (SKI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemBase MemeBase Native

О Ski Mask Dog

Что сейчас торгуется у Ski Mask Dog?

Текущая цена: ₽0.264907185067977648000, с изменением цены за последние 24 часа на 1.96%.

Привлекает ли SKI внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Charity,Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed,Base Meme,Binance Alpha Spotlight,Made in USA,Base Native.

Насколько ликвиден рынок Ski Mask Dog?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно SKI?

При наличии 1000000000.0 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Ski Mask Dog соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽26.795453758821216000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Ski Mask Dog?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Ski Mask Dog.

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Страница обновлена: 2026-08-11 11:00:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ski Mask Dog (SKI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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