Какова текущая цена Hosky?

Hosky торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.68%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как HOSKY соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.68% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если HOSKY превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Hosky показывает себя по сравнению с токенами категории Meme,Cardano Ecosystem,Dog-Themed?

В рамках сегмента Meme,Cardano Ecosystem,Dog-Themed HOSKY демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Hosky?

Рыночная капитализация ₽481367271.5281512656000 ставит HOSKY на 1410-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется HOSKY?

Hosky обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку HOSKY?

При наличии в обращении 1.0e+15 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.