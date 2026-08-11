Какова сегодняшняя цена Neiro (NEIRO)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -3.12%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов NEIRO находится в обращении?

Обращающееся предложение NEIRO составляет 420690000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Neiro?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей NEIRO. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Neiro?

Рыночная капитализация составляет ₽2320841639.5868790240000, что ставит Neiro на 617-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется NEIRO?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Neiro?

Недавнее изменение цены на -3.12% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках BNB Chain Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Dog-Themed,HyperEVM Ecosystem,IP Meme,Base Native и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.