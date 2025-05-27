Цена Kori (KORI)
Текущая цена Kori (KORI) сегодня составляет 0,00239913 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2,39M USD. Цена KORI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kori:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Kori в течение дня составляет -4,11%
- Оборотное предложение составляет 999,90M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене KORI к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах KORI.
За сегодня изменение цены Kori на USD составило $ -0,000102954057825224.
За последние 30 дней изменение цены Kori на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kori на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kori на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,000102954057825224
|-4,11%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Kori: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1,09%
-4,11%
+35,78%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Kori is the cutest pomeranian on the solana blockchain! The coin was deployed on letsBONK.fun on 13th May 2025. Kori is the most viral dog on social media in terms of Tiktok and Instagram engagement and now he has found his home within Web3. Our project is a CTO but has the backing of the owner of Kori's social media accounts (1.7m followers on Tiktok and over 300k on IG). Our contract address is on all of Kori's socials and our aim is to appeal to a big audience!! In summary this is some legendary lore, a great, upcoming CTO, and crazily trendy & popular (the top video on his Tiktok has almost reached 1 billion views)!
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 KORI к VND
₫61,51609233
|1 KORI к AUD
A$0,0037186515
|1 KORI к GBP
￡0,0017513649
|1 KORI к EUR
€0,0021112344
|1 KORI к USD
$0,00239913
|1 KORI к MYR
RM0,0101483199
|1 KORI к TRY
₺0,0936140526
|1 KORI к JPY
¥0,3448989288
|1 KORI к RUB
₽0,1919304
|1 KORI к INR
₹0,2049096933
|1 KORI к IDR
Rp39,3299937072
|1 KORI к PHP
₱0,1332476802
|1 KORI к EGP
￡E.0,1194286914
|1 KORI к BRL
R$0,0136270584
|1 KORI к CAD
C$0,0032868081
|1 KORI к BDT
৳0,2922860079
|1 KORI к NGN
₦3,7960714251
|1 KORI к UAH
₴0,0997558254
|1 KORI к VES
Bs0,22551822
|1 KORI к PKR
Rs0,6756189993
|1 KORI к KZT
₸1,2215410308
|1 KORI к THB
฿0,0785235249
|1 KORI к TWD
NT$0,0720218826
|1 KORI к AED
د.إ0,0088048071
|1 KORI к CHF
Fr0,0019672866
|1 KORI к HKD
HK$0,0187851879
|1 KORI к MAD
.د.م0,0220000221
|1 KORI к MXN
$0,0462072438