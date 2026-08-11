Какова текущая цена Osaka Protocol?

Osaka Protocol торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.57%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Osaka Protocol составляет ₽, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка OSAK?

Рыночная капитализация составляет ₽766959505.2789378240000, что ставит актив на 1149-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Osaka Protocol на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле OSAK.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 761459784660251.2 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Osaka Protocol?

Osaka Protocol входит в классификацию BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Meme,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Dog-Themed,Base Native, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность OSAK?

Работа в сети -- позволяет OSAK использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.