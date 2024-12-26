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Цена I love puppies (PUPPIES)

USD

График цены I love puppies (PUPPIES) в реальном времени

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-1.10%(1D)

Цена I love puppies (PUPPIES) сегодня

Текущая цена I love puppies (PUPPIES) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 8.31M USD. Цена PUPPIES к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка I love puppies:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 474.01K USD
- Изменение цены I love puppies в течение дня составляет -1.18%
- Оборотное предложение составляет 42.07T USD

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Ценовые показатели I love puppies (PUPPIES) - USD

За сегодня изменение цены I love puppies на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены I love puppies на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены I love puppies на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены I love puppies на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1.18%
30 дней$ 0-16.77%
60 дней$ 0+238.59%
90 дней$ 0--

Анализ цен I love puppies (PUPPIES)

Ознакомьтесь с последним анализом цен I love puppies: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

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+0.44%

-1.18%

-22.62%

Рыночная информация I love puppies (PUPPIES)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 8.31M
$ 8.31M$ 8.31M

$ 474.01K
$ 474.01K$ 474.01K

42.07T
42.07T 42.07T

Что такое I love puppies (PUPPIES)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over.

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Источник I love puppies (PUPPIES)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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PUPPIES на местную валюту

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