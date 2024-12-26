Цена CorgiAI (CORGIAI)
Текущая цена CorgiAI (CORGIAI) сегодня составляет 0.0007933 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 272.24M USD. Цена CORGIAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка CorgiAI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 215.17K USD
- Изменение цены CorgiAI в течение дня составляет -3.84%
- Оборотное предложение составляет 343.53B USD
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За сегодня изменение цены CorgiAI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены CorgiAI на USD составило $ -0.0003298416.
За последние 60 дней изменение цены CorgiAI на USD составило $ +0.0001116920.
За последние 90 дней изменение цены CorgiAI на USD составило $ -0.0001236423163261704.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-3.84%
|30 дней
|$ -0.0003298416
|-41.57%
|60 дней
|$ +0.0001116920
|+14.08%
|90 дней
|$ -0.0001236423163261704
|-13.48%
Ознакомьтесь с последним анализом цен CorgiAI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.52%
-3.84%
-19.38%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI.
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|1 CORGIAI к AUD
A$0.001261347
|1 CORGIAI к GBP
￡0.000626707
|1 CORGIAI к EUR
€0.000753635
|1 CORGIAI к USD
$0.0007933
|1 CORGIAI к MYR
RM0.003553984
|1 CORGIAI к TRY
₺0.027916227
|1 CORGIAI к JPY
¥0.124849554
|1 CORGIAI к RUB
₽0.079044412
|1 CORGIAI к INR
₹0.067716088
|1 CORGIAI к IDR
Rp12.795159499
|1 CORGIAI к PHP
₱0.046534978
|1 CORGIAI к EGP
￡E.0.04037897
|1 CORGIAI к BRL
R$0.005029522
|1 CORGIAI к CAD
C$0.001134419
|1 CORGIAI к BDT
৳0.09464069
|1 CORGIAI к NGN
₦1.226116547
|1 CORGIAI к UAH
₴0.033207538
|1 CORGIAI к VES
Bs0.0404583
|1 CORGIAI к PKR
Rs0.220481869
|1 CORGIAI к KZT
₸0.410397889
|1 CORGIAI к THB
฿0.026995999
|1 CORGIAI к TWD
NT$0.02594091
|1 CORGIAI к CHF
Fr0.000698104
|1 CORGIAI к HKD
HK$0.006171874
|1 CORGIAI к MAD
.د.م0.007980598