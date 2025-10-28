قیمت لحظه‌ ای Main Street USD امروز برابر است با 1.002 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MSUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MSUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Main Street USD امروز برابر است با 1.002 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MSUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MSUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Main Street USD (MSUSD)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MSUSD به USD:

$1.002
$1.002
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Main Street USD (MSUSD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:07:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Main Street USD (MSUSD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364

+0.01%

+0.00%

+1.32%

+1.32%

قیمت لحظه‌ ای Main Street USD (MSUSD) برابر است با $1.002. در 24 ساعت گذشته، MSUSD در بازه قیمتی حداقل $ 1.002 تا حداکثر $ 1.002 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MSUSD برابر با $ 2.0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.979364 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MSUSD در یک ساعت گذشته +0.01%، در 24 ساعت گذشته +0.00% و در 7 روز گذشته +1.32% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Main Street USD (MSUSD)

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

--
----

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

3.42M
3.42M 3.42M

3,417,733.129559674
3,417,733.129559674 3,417,733.129559674

ارزش بازار فعلی Main Street USD برابر است با $ 3.42M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MSUSD برابر است با 3.42M، و عرضه کل آن 3417733.129559674 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.42M است.

تاریخچه قیمت Main Street USD (MSUSD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Main Street USD به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Main Street USD به USD به میزان $ +0.0018073074 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Main Street USD به USD به میزان $ +0.0027873636 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Main Street USD به USD به میزان $ +0.0168039733889165 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.00%
30 روز$ +0.0018073074+0.18%
60 روز$ +0.0027873636+0.28%
90 روز$ +0.0168039733889165+1.71%

Main Street USDMSUSD چیست

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Main Street USD (USD)

ارزش Main Street USD (MSUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Main Street USD (MSUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Main Street USD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Main Street USD را بررسی کنید!

MSUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس Main Street USD (MSUSD)

درک، توکنومیکس Main Street USD (MSUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MSUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Main Street USD (MSUSD)

امروز Main Street USD (MSUSD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MSUSD به واحد USD برابر است با 1.002 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MSUSD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MSUSD نسبت به USD برابر است با $ 1.002. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Main Street USD چقدر است؟
ارزش بازار MSUSD برابر است با $ 3.42M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MSUSD چقدر است؟
عرضه در گردش MSUSD برابر است با 3.42M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MSUSD چقدر بوده است؟
MSUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MSUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MSUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.979364 USD رسید.
حجم معاملات MSUSD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MSUSD برابر است با -- USD.
آیا MSUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MSUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MSUSD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:07:11 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Main Street USD (MSUSD)

10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

