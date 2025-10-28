Main Street USDMSUSD چیست

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic. Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

توکنومیکس Main Street USD (MSUSD)

درک، توکنومیکس Main Street USD (MSUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MSUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Main Street USD (MSUSD) امروز Main Street USD (MSUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MSUSD به واحد USD برابر است با 1.002 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MSUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.002 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MSUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Main Street USD چقدر است؟ ارزش بازار MSUSD برابر است با $ 3.42M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MSUSD چقدر است؟ عرضه در گردش MSUSD برابر است با 3.42M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MSUSD چقدر بوده است؟ MSUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MSUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MSUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.979364 USD رسید. حجم معاملات MSUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MSUSD برابر است با -- USD . آیا MSUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MSUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MSUSD مراجعه کنید.

