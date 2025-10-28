MetaMask USDMUSD چیست

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks. MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع MetaMask USD (MUSD) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت MetaMask USD (USD)

ارزش MetaMask USD (MUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MetaMask USD (MUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MetaMask USD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MetaMask USD را بررسی کنید!

MUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس MetaMask USD (MUSD)

درک، توکنومیکس MetaMask USD (MUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MetaMask USD (MUSD) امروز MetaMask USD (MUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MUSD به واحد USD برابر است با 1.0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MetaMask USD چقدر است؟ ارزش بازار MUSD برابر است با $ 44.38M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MUSD چقدر است؟ عرضه در گردش MUSD برابر است با 44.47M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MUSD چقدر بوده است؟ MUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.085 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.925488 USD رسید. حجم معاملات MUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MUSD برابر است با -- USD . آیا MUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MUSD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MetaMask USD (MUSD)