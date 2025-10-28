قیمت لحظه‌ ای MetaMask USD امروز برابر است با 1 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MetaMask USD امروز برابر است با 1 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MUSD

اطلاعات قیمت MUSD

وب‌سایت رسمی MUSD

توکنومیکس MUSD

پیش‌بینی قیمت MUSD

لوگو MetaMask USD

قیمت MetaMask USD (MUSD)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MUSD به USD:

$1
$1$1
+0.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای MetaMask USD (MUSD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:46:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MetaMask USD (MUSD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.996052
$ 0.996052$ 0.996052
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.996052
$ 0.996052$ 0.996052

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.925488
$ 0.925488$ 0.925488

-0.10%

+0.12%

+0.06%

+0.06%

قیمت لحظه‌ ای MetaMask USD (MUSD) برابر است با $1. در 24 ساعت گذشته، MUSD در بازه قیمتی حداقل $ 0.996052 تا حداکثر $ 1.005 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MUSD برابر با $ 1.085 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.925488 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MUSD در یک ساعت گذشته -0.10%، در 24 ساعت گذشته +0.12% و در 7 روز گذشته +0.06% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MetaMask USD (MUSD)

$ 44.38M
$ 44.38M$ 44.38M

--
----

$ 44.38M
$ 44.38M$ 44.38M

44.47M
44.47M 44.47M

44,473,686.866028
44,473,686.866028 44,473,686.866028

ارزش بازار فعلی MetaMask USD برابر است با $ 44.38M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MUSD برابر است با 44.47M، و عرضه کل آن 44473686.866028 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.38M است.

تاریخچه قیمت MetaMask USD (MUSD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت MetaMask USD به USD به میزان $ +0.00121027 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت MetaMask USD به USD به میزان $ -0.0002331000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت MetaMask USD به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت MetaMask USD به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00121027+0.12%
30 روز$ -0.0002331000-0.02%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

MetaMask USDMUSD چیست

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع MetaMask USD (MUSD)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت MetaMask USD (USD)

ارزش MetaMask USD (MUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MetaMask USD (MUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MetaMask USD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MetaMask USD را بررسی کنید!

MUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس MetaMask USD (MUSD)

درک، توکنومیکس MetaMask USD (MUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MetaMask USD (MUSD)

امروز MetaMask USD (MUSD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MUSD به واحد USD برابر است با 1.0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MUSD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MUSD نسبت به USD برابر است با $ 1.0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MetaMask USD چقدر است؟
ارزش بازار MUSD برابر است با $ 44.38M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MUSD چقدر است؟
عرضه در گردش MUSD برابر است با 44.47M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MUSD چقدر بوده است؟
MUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.085 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.925488 USD رسید.
حجم معاملات MUSD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MUSD برابر است با -- USD.
آیا MUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MUSD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:46:39 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MetaMask USD (MUSD)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

