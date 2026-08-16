قیمت امروز USDKG

قیمت لحظه‌ ای USDKG (USDKG) در حال حاضر برابر با $ 0,999551 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDKG به USD برابر با $ 0,999551 برای هر USDKG می‌ باشد.

توکن USDKG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49 977 565 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50,00M USDKG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDKG در بازه‌ ای بین $ 0,999358 (حداقل) و $ 0,99956 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,021 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,992226 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDKG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0,07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2,00 رسیده است.

اطلاعات بازار USDKG (USDKG)

ارزش بازار $ 49,98M$ 49,98M $ 49,98M حجم (24 ساعته) $ 2,00$ 2,00 $ 2,00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49,98M$ 49,98M $ 49,98M سرمایه در گردش 50,00M 50,00M 50,00M عرضه کل 50 000 000,0 50 000 000,0 50 000 000,0

ارزش بازار فعلی USDKG برابر است با $ 49,98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2,00. عرضه در گردش USDKG برابر است با 50,00M، و عرضه کل آن 50000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49,98M است.