قیمت امروز Tori trUSD

قیمت لحظه‌ ای Tori trUSD (TRUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.999516 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRUSD به USD برابر با $ 0.999516 برای هر TRUSD می‌ باشد.

توکن Tori trUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 64,133,444 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 64.16M TRUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRUSD در بازه‌ ای بین $ 0.999461 (حداقل) و $ 0.999892 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.001 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.998868 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.08M رسیده است.

اطلاعات بازار Tori trUSD (TRUSD)

ارزش بازار $ 64.13M$ 64.13M $ 64.13M حجم (24 ساعته) $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 64.13M$ 64.13M $ 64.13M سرمایه در گردش 64.16M 64.16M 64.16M عرضه کل 64,163,611.35448858 64,163,611.35448858 64,163,611.35448858

ارزش بازار فعلی Tori trUSD برابر است با $ 64.13M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.08M. عرضه در گردش TRUSD برابر است با 64.16M، و عرضه کل آن 64163611.35448858 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 64.13M است.