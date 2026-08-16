قیمت امروز Fidelity Digital Dollar

قیمت لحظه‌ ای Fidelity Digital Dollar (FIDD) در حال حاضر برابر با $ 0.999165 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FIDD به USD برابر با $ 0.999165 برای هر FIDD می‌ باشد.

توکن Fidelity Digital Dollar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,049,306 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 49.09M FIDD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FIDD در بازه‌ ای بین $ 0.998961 (حداقل) و $ 0.999515 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.011 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.994161 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FIDD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.13M رسیده است.

اطلاعات بازار Fidelity Digital Dollar (FIDD)

ارزش بازار $ 49.05M$ 49.05M $ 49.05M حجم (24 ساعته) $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.05M$ 49.05M $ 49.05M سرمایه در گردش 49.09M 49.09M 49.09M عرضه کل 49,090,304.98 49,090,304.98 49,090,304.98

ارزش بازار فعلی Fidelity Digital Dollar برابر است با $ 49.05M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.13M. عرضه در گردش FIDD برابر است با 49.09M، و عرضه کل آن 49090304.98 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.05M است.