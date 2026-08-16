قیمت امروز Saturn Dollar

قیمت لحظه‌ ای Saturn Dollar (USDAT) در حال حاضر برابر با $ 0.999039 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDAT به USD برابر با $ 0.999039 برای هر USDAT می‌ باشد.

توکن Saturn Dollar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 95,230,856 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 95.32M USDAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDAT در بازه‌ ای بین $ 0.998847 (حداقل) و $ 0.999276 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.042 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.997621 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDAT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.34M رسیده است.

اطلاعات بازار Saturn Dollar (USDAT)

ارزش بازار $ 95.23M$ 95.23M $ 95.23M حجم (24 ساعته) $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 95.23M$ 95.23M $ 95.23M سرمایه در گردش 95.32M 95.32M 95.32M عرضه کل 95,321,142.398824 95,321,142.398824 95,321,142.398824

ارزش بازار فعلی Saturn Dollar برابر است با $ 95.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.34M. عرضه در گردش USDAT برابر است با 95.32M، و عرضه کل آن 95321142.398824 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 95.23M است.