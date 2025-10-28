قیمت لحظه‌ ای Cap USD امروز برابر است با 0.999371 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Cap USD امروز برابر است با 0.999371 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Cap USD (CUSD)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CUSD به USD:

$0.999371
$0.999371$0.999371
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Cap USD (CUSD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:42:54 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Cap USD (CUSD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.992572
$ 0.992572$ 0.992572
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.992572
$ 0.992572$ 0.992572

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752$ 0.947752

+0.00%

-0.04%

-0.04%

-0.04%

قیمت لحظه‌ ای Cap USD (CUSD) برابر است با $0.999371. در 24 ساعت گذشته، CUSD در بازه قیمتی حداقل $ 0.992572 تا حداکثر $ 1.006 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CUSD برابر با $ 1.17 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.947752 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CUSD در یک ساعت گذشته +0.00%، در 24 ساعت گذشته -0.04% و در 7 روز گذشته -0.04% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Cap USD (CUSD)

$ 292.83M
$ 292.83M$ 292.83M

--
----

$ 292.81M
$ 292.81M$ 292.81M

293.33M
293.33M 293.33M

293,315,723.3098516
293,315,723.3098516 293,315,723.3098516

ارزش بازار فعلی Cap USD برابر است با $ 292.83M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CUSD برابر است با 293.33M، و عرضه کل آن 293315723.3098516 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 292.81M است.

تاریخچه قیمت Cap USD (CUSD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Cap USD به USD به میزان $ -0.0004360752347339 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Cap USD به USD به میزان $ -0.0018129589 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Cap USD به USD به میزان $ -0.0006637822 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Cap USD به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0004360752347339-0.04%
30 روز$ -0.0018129589-0.18%
60 روز$ -0.0006637822-0.06%
90 روز$ 0--

Cap USDCUSD چیست

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Cap USD (USD)

ارزش Cap USD (CUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cap USD (CUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cap USD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cap USD را بررسی کنید!

CUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس Cap USD (CUSD)

درک، توکنومیکس Cap USD (CUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Cap USD (CUSD)

امروز Cap USD (CUSD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CUSD به واحد USD برابر است با 0.999371 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CUSD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CUSD نسبت به USD برابر است با $ 0.999371. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Cap USD چقدر است؟
ارزش بازار CUSD برابر است با $ 292.83M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CUSD چقدر است؟
عرضه در گردش CUSD برابر است با 293.33M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CUSD چقدر بوده است؟
CUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.17 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.947752 USD رسید.
حجم معاملات CUSD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CUSD برابر است با -- USD.
آیا CUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CUSD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:42:54 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

