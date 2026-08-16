قیمت امروز Polymarket USD

قیمت لحظه‌ ای Polymarket USD (PUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.002 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PUSD به USD برابر با $ 1.002 برای هر PUSD می‌ باشد.

توکن Polymarket USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 174,540,017 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 463.13M PUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PUSD در بازه‌ ای بین $ 0.999678 (حداقل) و $ 1.002 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.071 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.988297 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +0.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 48.56K رسیده است.

اطلاعات بازار Polymarket USD (PUSD)

ارزش بازار $ 174.54M$ 174.54M $ 174.54M حجم (24 ساعته) $ 48.56K$ 48.56K $ 48.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 174.54M$ 174.54M $ 174.54M سرمایه در گردش 463.13M 463.13M 463.13M عرضه کل 463,126,546.583885 463,126,546.583885 463,126,546.583885

ارزش بازار فعلی Polymarket USD برابر است با $ 174.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 48.56K. عرضه در گردش PUSD برابر است با 463.13M، و عرضه کل آن 463126546.583885 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 174.54M است.