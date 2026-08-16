قیمت امروز Universal USD

قیمت لحظه‌ ای Universal USD (USDU) در حال حاضر برابر با $ 1.001 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDU به USD برابر با $ 1.001 برای هر USDU می‌ باشد.

توکن Universal USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,670,051 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 30.65M USDU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDU در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.002 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.997806 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDU طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 498.90 رسیده است.

اطلاعات بازار Universal USD (USDU)

ارزش بازار $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M حجم (24 ساعته) $ 498.90$ 498.90 $ 498.90 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M سرمایه در گردش 30.65M 30.65M 30.65M عرضه کل 30,651,543.81 30,651,543.81 30,651,543.81

ارزش بازار فعلی Universal USD برابر است با $ 30.67M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 498.90. عرضه در گردش USDU برابر است با 30.65M، و عرضه کل آن 30651543.81 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.67M است.