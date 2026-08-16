قیمت امروز Mezo USD

قیمت لحظه‌ ای Mezo USD (MUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.99243 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MUSD به USD برابر با $ 0.99243 برای هر MUSD می‌ باشد.

توکن Mezo USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,826,655 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 31.06M MUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MUSD در بازه‌ ای بین $ 0.989875 (حداقل) و $ 0.997257 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.16 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.91906 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 102.91K رسیده است.

اطلاعات بازار Mezo USD (MUSD)

ارزش بازار $ 30.83M$ 30.83M $ 30.83M حجم (24 ساعته) $ 102.91K$ 102.91K $ 102.91K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.83M$ 30.83M $ 30.83M سرمایه در گردش 31.06M 31.06M 31.06M عرضه کل 31,061,858.0642884 31,061,858.0642884 31,061,858.0642884

ارزش بازار فعلی Mezo USD برابر است با $ 30.83M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 102.91K. عرضه در گردش MUSD برابر است با 31.06M، و عرضه کل آن 31061858.0642884 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.83M است.