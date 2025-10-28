USXUSX چیست

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy. USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع USX (USX) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت USX (USD)

ارزش USX (USX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از USX (USX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت USX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت USX را بررسی کنید!

USX به ارزهای محلی

توکنومیکس USX (USX)

درک، توکنومیکس USX (USX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره USX (USX) امروز USX (USX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USX به واحد USD برابر است با 1.001 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USX نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.001 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار USX چقدر است؟ ارزش بازار USX برابر است با $ 212.78M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USX چقدر است؟ عرضه در گردش USX برابر است با 212.67M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USX چقدر بوده است؟ USX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.017 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.999188 USD رسید. حجم معاملات USX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USX برابر است با -- USD . آیا USX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به USX (USX)