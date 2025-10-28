قیمت لحظه‌ ای USX امروز برابر است با 1.001 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای USX امروز برابر است با 1.001 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت USX (USX)

قیمت لحظه‌ ای 1 USX به USD:

$1
$1$1
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای USX (USX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:51:04 (UTC+8)

اطلاعات قیمت USX (USX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 0.999188
$ 0.999188$ 0.999188

+0.01%

+0.02%

+0.02%

+0.02%

قیمت لحظه‌ ای USX (USX) برابر است با $1.001. در 24 ساعت گذشته، USX در بازه قیمتی حداقل $ 1.0 تا حداکثر $ 1.001 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته USX برابر با $ 1.017 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.999188 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، USX در یک ساعت گذشته +0.01%، در 24 ساعت گذشته +0.02% و در 7 روز گذشته +0.02% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار USX (USX)

$ 212.78M
$ 212.78M$ 212.78M

--
----

$ 212.78M
$ 212.78M$ 212.78M

212.67M
212.67M 212.67M

212,672,122.762897
212,672,122.762897 212,672,122.762897

ارزش بازار فعلی USX برابر است با $ 212.78M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش USX برابر است با 212.67M، و عرضه کل آن 212672122.762897 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 212.78M است.

تاریخچه قیمت USX (USX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت USX به USD به میزان $ +0.00018219 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت USX به USD به میزان $ +0.0007144137 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت USX به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت USX به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00018219+0.02%
30 روز$ +0.0007144137+0.07%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

USX چیست

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت USX (USD)

ارزش USX (USX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از USX (USX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت USX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت USX را بررسی کنید!

USX به ارزهای محلی

توکنومیکس USX (USX)

درک، توکنومیکس USX (USX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره USX (USX)

امروز USX (USX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای USX به واحد USD برابر است با 1.001 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی USX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی USX نسبت به USD برابر است با $ 1.001. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار USX چقدر است؟
ارزش بازار USX برابر است با $ 212.78M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش USX چقدر است؟
عرضه در گردش USX برابر است با 212.67M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت USX چقدر بوده است؟
USX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.017 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت USX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
USX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.999188 USD رسید.
حجم معاملات USX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USX برابر است با -- USD.
آیا USX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد USX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:51:04 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

