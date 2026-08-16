قیمت امروز JupUSD

قیمت لحظه‌ ای JupUSD (JUPUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.998871 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JUPUSD به USD برابر با $ 0.998871 برای هر JUPUSD می‌ باشد.

توکن JupUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,307,450 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 49.36M JUPUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JUPUSD در بازه‌ ای بین $ 0.998639 (حداقل) و $ 0.998994 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.023 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.124871 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JUPUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.50M رسیده است.

اطلاعات بازار JupUSD (JUPUSD)

ارزش بازار $ 49.31M$ 49.31M $ 49.31M حجم (24 ساعته) $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.31M$ 49.31M $ 49.31M سرمایه در گردش 49.36M 49.36M 49.36M عرضه کل 49,361,491.390702 49,361,491.390702 49,361,491.390702

ارزش بازار فعلی JupUSD برابر است با $ 49.31M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.50M. عرضه در گردش JUPUSD برابر است با 49.36M، و عرضه کل آن 49361491.390702 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.31M است.