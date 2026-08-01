قیمت امروز apxUSD

قیمت لحظه‌ ای apxUSD (APXUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.928763 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی APXUSD به USD برابر با $ 0.928763 برای هر APXUSD می‌ باشد.

توکن apxUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 300,904,959 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 323.98M APXUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، APXUSD در بازه‌ ای بین $ 0.921353 (حداقل) و $ 0.940836 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.012 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.717601 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز APXUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -1.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.51M رسیده است.

اطلاعات بازار apxUSD (APXUSD)

ارزش بازار $ 300.90M$ 300.90M $ 300.90M حجم (24 ساعته) $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 300.90M$ 300.90M $ 300.90M سرمایه در گردش 323.98M 323.98M 323.98M عرضه کل 323,981,727.2278044 323,981,727.2278044 323,981,727.2278044

ارزش بازار فعلی apxUSD برابر است با $ 300.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.51M. عرضه در گردش APXUSD برابر است با 323.98M، و عرضه کل آن 323981727.2278044 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 300.90M است.