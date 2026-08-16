قیمت امروز BOLD

قیمت لحظه‌ ای BOLD (BOLD) در حال حاضر برابر با $ 0,999433 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOLD به USD برابر با $ 0,999433 برای هر BOLD می‌ باشد.

توکن BOLD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30 704 960 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 30,72M BOLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOLD در بازه‌ ای بین $ 0,99895 (حداقل) و $ 1,0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,013 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,982941 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOLD طی یک ساعت گذشته به میزان -0,00% و در هفت روز اخیر به میزان -0,11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 263,68K رسیده است.

اطلاعات بازار BOLD (BOLD)

ارزش بازار $ 30,70M$ 30,70M $ 30,70M حجم (24 ساعته) $ 263,68K$ 263,68K $ 263,68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30,70M$ 30,70M $ 30,70M سرمایه در گردش 30,72M 30,72M 30,72M عرضه کل 30 722 496,52463809 30 722 496,52463809 30 722 496,52463809

ارزش بازار فعلی BOLD برابر است با $ 30,70M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 263,68K. عرضه در گردش BOLD برابر است با 30,72M، و عرضه کل آن 30722496.52463809 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30,70M است.