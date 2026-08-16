قیمت امروز pathUSD

قیمت لحظه‌ ای pathUSD (PATHUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.003 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PATHUSD به USD برابر با $ 1.003 برای هر PATHUSD می‌ باشد.

توکن pathUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33,455,779 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 33.35M PATHUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PATHUSD در بازه‌ ای بین $ 0.991897 (حداقل) و $ 1.005 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.072 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.954994 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PATHUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +0.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 21.49K رسیده است.

اطلاعات بازار pathUSD (PATHUSD)

ارزش بازار $ 33.46M$ 33.46M $ 33.46M حجم (24 ساعته) $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.46M$ 33.46M $ 33.46M سرمایه در گردش 33.35M 33.35M 33.35M عرضه کل 33,349,631.629981 33,349,631.629981 33,349,631.629981

ارزش بازار فعلی pathUSD برابر است با $ 33.46M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 21.49K. عرضه در گردش PATHUSD برابر است با 33.35M، و عرضه کل آن 33349631.629981 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.46M است.