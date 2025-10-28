GUSDGUSD چیست

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

منبع GUSD (GUSD) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت GUSD (USD)

GUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس GUSD (GUSD)

درک، توکنومیکس GUSD (GUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GUSD (GUSD) امروز GUSD (GUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GUSD به واحد USD برابر است با 0.999121 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.999121 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GUSD چقدر است؟ ارزش بازار GUSD برابر است با $ 149.71M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GUSD چقدر است؟ عرضه در گردش GUSD برابر است با 149.79M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GUSD چقدر بوده است؟ GUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.019 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.98989 USD رسید. حجم معاملات GUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GUSD برابر است با -- USD . آیا GUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GUSD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GUSD (GUSD)