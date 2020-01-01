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أعلى النظام البيئي للأصول الجذرية التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي للأصول الجذرية. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.532
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
2
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998932
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 78.26M
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,264
+0.10%
+0.02%
+1.59%
$ 418.06M
$ 36.79K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,906
+0.08%
+0.02%
+1.32%
$ 190.63M
$ 917.77
5
RIF
RIF
RIF
$ 0.07377
-0.19%
+4.48%
+6.85%
$ 73.75M
$ 994.10K
6
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
0.00%
$ 66.46M
--
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,793
+0.14%
+0.02%
+1.02%
$ 62.81M
$ 188.58
8
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.19157
-0.15%
+0.00%
-1.13%
$ 54.85M
$ 7.37K
9
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
10
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 44.60M
$ 53.73K
11
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 66,061
+0.51%
+0.02%
+1.73%
$ 36.74M
--
12
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999653
0.00%
0.00%
-0.63%
$ 32.87M
$ 5.00M
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,906.95
-0.01%
+0.01%
+2.16%
$ 13.89M
$ 342.97K
14
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 64,496
+0.38%
+0.02%
+1.87%
$ 13.59M
$ 65.21K
15
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999237
0.00%
0.00%
+0.14%
$ 2.47M
$ 396.61K
16
RIF US Dollar
RIF US Dollar
USDRIF
$ 0.998614
+0.09%
--
+0.16%
$ 2.26M
$ 99.84
17
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.996447
+0.10%
+0.01%
+1.03%
$ 1.80M
$ 624.64
18
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 64,353
+0.13%
+0.02%
+1.60%
$ 989.46K
$ 608.78K
19
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01360349
+0.03%
--
-14.31%
$ 817.20K
$ 5.74K
20
Babelfish
Babelfish
$FISH
$ 0.00015951
0.00%
--
-3.30%
$ 67.00K
$ 11.13

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي للأصول الجذرية ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي للأصول الجذرية تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 20 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $11.41B.
ما هو التوكن النظام البيئي للأصول الجذرية الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي للأصول الجذرية التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر RIF أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 4.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي للأصول الجذرية الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 20 النظام البيئي للأصول الجذرية التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي للأصول الجذرية الشائعة LINK, USDT0, SOLVBTC. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي للأصول الجذرية ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي للأصول الجذرية حوالي $11.41B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي للأصول الجذرية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.