سعر RIF US Dollar اليوم

السعر المباشر لمشروع RIF US Dollar (USDRIF) اليوم هو $ 0.99867، مع تغير بنسبة 0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDRIF الحالي إلى USD هو $ 0.99867 لكل USDRIF.

يحتل RIF US Dollar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,261,952، مع عرض متداول قدره 2.26M USDRIF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDRIF بين $ 0.996695 (أدنى) و$ 0.998717 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.795992.

على المدى القصير، تحرك USDRIF بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 99.87.

معلومات سوق RIF US Dollar (USDRIF)

القيمة السوقية $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M الحجم (24 ساعة) $ 99.87$ 99.87 $ 99.87 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M إمداد دورة التداول 2.26M 2.26M 2.26M إجمالي العرض 2,264,963.627233726 2,264,963.627233726 2,264,963.627233726

القيمة السوقية الحالية لـ RIF US Dollar هي $ 2.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 99.87. العرض المتداول لـ USDRIF يبلغ 2.26M، مع إجمالي عرض 2264963.627233726. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.26M.