معلومات سعر Sovryn (SOV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.15741 24 ساعة مرتفع $ 0.163665 عالية طوال الوقت $ 43.98 أدنى سعر $ 0.087564 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -0.39% تغير السعر (7 أيام) +42.32%

سعر Sovryn (SOV) في الوقت الحقيقي هو $0.158384. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SOV بين أدنى سعر $ 0.15741 وأعلى سعر $ 0.163665، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSOV على الإطلاق هو $ 43.98، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.087564.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SOV +0.41% على مدار الساعة الماضية، -0.39% على مدار 24 ساعة، و +42.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sovryn (SOV)

القيمة السوقية $ 7.99M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.84M إمداد دورة التداول 50.48M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sovryn هي $ 7.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOV يبلغ 50.48M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.84M.