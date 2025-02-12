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سعر Universal BTC (UNIBTC) المباشر لليوم هو USD 94,581 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UNIBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Universal BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.55K - تغيير سعر Universal BTC خلال اليوم هو +0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Universal BTC (UNIBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Universal BTC مقابل USD هو $ +291.77 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Universal BTC مقابل USD هو $ +2,607.5035890000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Universal BTC مقابل USD هو $ -4,969.7302707000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Universal BTC مقابل USD هو $ +19,659.24423920222 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +291.77 +0.31% 30 يوم $ +2,607.5035890000 +2.76% 60 يوم $ -4,969.7302707000 -5.25% 90 يوم $ +19,659.24423920222 +26.24%

تحليل سعر Universal BTC (UNIBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Universal BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 92,852$ 92,852 $ 92,852 24 ساعة مرتفع $ 95,974$ 95,974 $ 95,974 عالية طوال الوقت $ 106,506$ 106,506 $ 106,506 تغير السعر (1 ساعة) +1.34% تغير السعر (1يوم) +0.31% تغير السعر (7 أيام) -0.99%

معلومات سوق Universal BTC (UNIBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: