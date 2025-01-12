شعار Dollar On Chain

سعر Dollar On Chain (DOC)

USD

مخطط سعر Dollar On Chain (DOC) المباشر

$0.994532
$0.994532$0.994532
+0.10%(1D)

سعر Dollar On Chain (DOC) لليوم

سعر Dollar On Chain (DOC) المباشر لليوم هو USD 0.994532. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dollar On Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.65K
- تغيير سعر Dollar On Chain خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOC.

أداء سعر Dollar On Chain (DOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ +0.00119474 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ -0.0048940919 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ +0.0004907020 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ +0.0033122368567562 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00119474+0.12%
30 يوم$ -0.0048940919-0.49%
60 يوم$ +0.0004907020+0.05%
90 يوم$ +0.0033122368567562+0.33%

تحليل سعر Dollar On Chain (DOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dollar On Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.98845
$ 0.98845$ 0.98845

$ 0.999394
$ 0.999394$ 0.999394

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

+0.02%

+0.12%

+0.85%

معلومات سوق Dollar On Chain (DOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.65K
$ 22.65K$ 22.65K

0.00
0.00 0.00

ما هو Dollar On Chain ( DOC )

A fully bitcoin-collateralized stablecoin running on Rootstock (an EVM-compatible bircoin L2 blockchain)

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Dollar On Chain (DOC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Dollar On Chain (DOC)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة DOC إلى العملات المحلية

1 DOC إلى AUD
A$1.61114184
1 DOC إلى GBP
0.80557092
1 DOC إلى EUR
0.96469604
1 DOC إلى USD
$0.994532
1 DOC إلى MYR
RM4.46544868
1 DOC إلى TRY
35.2064328
1 DOC إلى JPY
¥156.80786044
1 DOC إلى RUB
101.07428716
1 DOC إلى INR
85.69882244
1 DOC إلى IDR
Rp16,303.80067008
1 DOC إلى PHP
58.677388
1 DOC إلى EGP
￡E.50.223866
1 DOC إلى BRL
R$6.08653584
1 DOC إلى CAD
C$1.43212608
1 DOC إلى BDT
121.86000596
1 DOC إلى NGN
1,549.11287916
1 DOC إلى UAH
42.23777404
1 DOC إلى VES
Bs52.710196
1 DOC إلى PKR
Rs278.19049104
1 DOC إلى KZT
527.32075704
1 DOC إلى THB
฿34.49036976
1 DOC إلى TWD
NT$32.92895452
1 DOC إلى CHF
Fr0.90502412
1 DOC إلى HKD
HK$7.73745896
1 DOC إلى MAD
.د.م10.03482788