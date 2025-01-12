سعر Dollar On Chain (DOC)
سعر Dollar On Chain (DOC) المباشر لليوم هو USD 0.994532. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dollar On Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.65K
- تغيير سعر Dollar On Chain خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ +0.00119474 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ -0.0048940919 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ +0.0004907020 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ +0.0033122368567562 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00119474
|+0.12%
|30 يوم
|$ -0.0048940919
|-0.49%
|60 يوم
|$ +0.0004907020
|+0.05%
|90 يوم
|$ +0.0033122368567562
|+0.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dollar On Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.12%
+0.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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