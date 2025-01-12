احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOC.

سعر Dollar On Chain (DOC) المباشر لليوم هو USD 0.994532 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dollar On Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.65K - تغيير سعر Dollar On Chain خلال اليوم هو +0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dollar On Chain (DOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ +0.00119474 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ -0.0048940919 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ +0.0004907020 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dollar On Chain مقابل USD هو $ +0.0033122368567562 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00119474 +0.12% 30 يوم $ -0.0048940919 -0.49% 60 يوم $ +0.0004907020 +0.05% 90 يوم $ +0.0033122368567562 +0.33%

تحليل سعر Dollar On Chain (DOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dollar On Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.98845$ 0.98845 $ 0.98845 24 ساعة مرتفع $ 0.999394$ 0.999394 $ 0.999394 عالية طوال الوقت $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) +0.85%

معلومات سوق Dollar On Chain (DOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: