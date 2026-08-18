سعر Midas Hyperithm BTC اليوم

السعر المباشر لمشروع Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) اليوم هو $ 65,810، مع تغير بنسبة 2.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MHYPERBTC الحالي إلى USD هو $ 65,810 لكل MHYPERBTC.

يحتل Midas Hyperithm BTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,597,733، مع عرض متداول قدره 556.11 MHYPERBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MHYPERBTC بين $ 64,258 (أدنى) و$ 66,061 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 81,799، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.007.

على المدى القصير، تحرك MHYPERBTC بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+0.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC)

القيمة السوقية $ 36.60M$ 36.60M $ 36.60M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31,714,048,884,200.41T$ 31,714,048,884,200.41T $ 31,714,048,884,200.41T إمداد دورة التداول 556.11 556.11 556.11 إجمالي العرض 556.1094301882846 556.1094301882846 556.1094301882846

القيمة السوقية الحالية لـ Midas Hyperithm BTC هي $ 36.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ MHYPERBTC يبلغ 556.11، مع إجمالي عرض 556.1094301882846. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31,714,048,884,200.41T.