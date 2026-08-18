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سعر Midas Hyperithm BTC المباشر اليوم هو 65,810 USD. القيمة السوقية لـ MHYPERBTC هي 36,597,733 USD. تابع تحديثات أسعار MHYPERBTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Midas Hyperithm BTC المباشر اليوم هو 65,810 USD. القيمة السوقية لـ MHYPERBTC هي 36,597,733 USD. تابع تحديثات أسعار MHYPERBTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MHYPERBTC

معلومات سعر MHYPERBTC

ما هو MHYPERBTC

الموقع الرسمي لـ MHYPERBTC

اقتصاد توكن MHYPERBTC

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سعر Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MHYPERBTC إلى USD:

$65,798
$65,798$65,798
+0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:15:46 (UTC+8)

سعر Midas Hyperithm BTC اليوم

السعر المباشر لمشروع Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) اليوم هو $ 65,810، مع تغير بنسبة 2.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MHYPERBTC الحالي إلى USD هو $ 65,810 لكل MHYPERBTC.

يحتل Midas Hyperithm BTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,597,733، مع عرض متداول قدره 556.11 MHYPERBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MHYPERBTC بين $ 64,258 (أدنى) و$ 66,061 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 81,799، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.007.

على المدى القصير، تحرك MHYPERBTC بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+0.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC)

$ 36.60M
$ 36.60M$ 36.60M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 31,714,048,884,200.41T
$ 31,714,048,884,200.41T$ 31,714,048,884,200.41T

556.11
556.11 556.11

556.1094301882846
556.1094301882846 556.1094301882846

القيمة السوقية الحالية لـ Midas Hyperithm BTC هي $ 36.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ MHYPERBTC يبلغ 556.11، مع إجمالي عرض 556.1094301882846. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31,714,048,884,200.41T.

سجل سعر Midas Hyperithm BTC بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 64,258
$ 64,258$ 64,258
24 ساعة منخفض
$ 66,061
$ 66,061$ 66,061
24 ساعة مرتفع

$ 64,258
$ 64,258$ 64,258

$ 66,061
$ 66,061$ 66,061

$ 81,799
$ 81,799$ 81,799

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

-0.10%

+2.21%

+0.48%

+0.48%

سجل سعر Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas Hyperithm BTC مقابل USD هو $ +1,423.67 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas Hyperithm BTC مقابل USD هو $ -367.6607270000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas Hyperithm BTC مقابل USD هو $ +1,575.7546400000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas Hyperithm BTC مقابل USD هو $ -0.30853686498 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1,423.67+2.21%
30 يوم$ -367.6607270000-0.55%
60 يوم$ +1,575.7546400000+2.39%
90 يوم$ -0.30853686498-0.00%

توقعات أسعار Midas Hyperithm BTC

Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MHYPERBTC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMidas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Midas Hyperithm BTC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Midas Hyperithm BTC الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MHYPERBTC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Midas Hyperithm BTC.

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المصدر Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC)

الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield TokensMonad Ecosystem

نبذة عن Midas Hyperithm BTC

ما هو السعر الحالي لـ Midas Hyperithm BTC؟

يتم تداول Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) بسعر $65810، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 2.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه Midas Hyperithm BTC في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Ethereum Ecosystem,Rootstock Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens,Monad Ecosystem، غالبًا ما يدعم MHYPERBTC وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول MHYPERBTC اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل MHYPERBTC حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من Midas Hyperithm BTC؟

يوجد اليوم 556.1094301882846 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب MHYPERBTC؟

يحمل Midas Hyperithm BTC حاليًا الترتيب #-- في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $36597733، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء Midas Hyperithm BTC خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة 2.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن Midas Hyperithm BTC بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Ethereum Ecosystem,Rootstock Ecosystem,Midas Liquid Yield Tokens,Monad Ecosystem، يُظهر MHYPERBTC نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Midas Hyperithm BTC

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:15:46 (UTC+8)

تحديثات Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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