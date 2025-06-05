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سعر Solv Protocol BTC (SOLVBTC) المباشر لليوم هو USD 104,769 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 957.32M . يتم تحديث سعر SOLVBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solv Protocol BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Solv Protocol BTC خلال اليوم هو -0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.13K

أداء سعر Solv Protocol BTC (SOLVBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solv Protocol BTC مقابل USD هو $ -672.1917065944 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solv Protocol BTC مقابل USD هو $ +11,862.8262396000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solv Protocol BTC مقابل USD هو $ +27,016.0172163000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solv Protocol BTC مقابل USD هو $ +17,650.52669067662 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -672.1917065944 -0.63% 30 يوم $ +11,862.8262396000 +11.32% 60 يوم $ +27,016.0172163000 +25.79% 90 يوم $ +17,650.52669067662 +20.26%

تحليل سعر Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solv Protocol BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 104,447$ 104,447 $ 104,447 24 ساعة مرتفع $ 105,902$ 105,902 $ 105,902 عالية طوال الوقت $ 111,685$ 111,685 $ 111,685 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) -3.23%

معلومات سوق Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: